Χαρδαλιάς: Αυτοψία στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Τα έργα που λαμβάνουν χώρα στην πληγωμένη από τη "Μήδεια" Ιπποκράτειο Πολιτεία είδε ο Υφ. Πολιτικής Προστασίας.

Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία μετέβη σήμερα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Αμυρά, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειο Παπαγεωργίου και τον γενικό Διευθυντή Συντονισμού της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβο Θεοδώρου.

Ο κ. Χαρδαλιάς πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία των εργασιών καθαρισμού και προληπτικής απομάκρυνσης εύφλεκτης ύλης που πραγματοποιούνται στην Ιπποκράτειο Πολιτεία υπό την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας, ενώ συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ωρωπού Γιώργο Γιασημάκη και όλους τους συναρμόδιους τοπικούς φορείς, καθώς και με εθελοντές Πυροσβέστες που συνδράμουν στην περιοχή.

«Είναι έκδηλη η αγωνία μας για κάποιες περιοχές. Η κακοκαιρία «Μήδεια» ανέδειξε τη δυσκολία κάποιων εμπλεκόμενων φορέων να ανταποκριθούν σε βασικές αρμοδιότητες. Προσπαθούμε να επιλύσουμε παθογένειες και αρρυθμίες δεκαετιών μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνουν ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και ο Ν. 4662/2020, να κηρύξουμε δηλαδή περιοχές σε κατάσταση επαπειλούμενου κινδύνου» επισήμανε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Ν. Χαρδαλιάς, ενώ προσέθεσε ότι η Ιπποκράτειος Πολιτεία είναι μια από τις 18 περιοχές της Αττικής που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν.

Ο κ. Χαρδαλιάς αφού αναφέρθηκε στην «εξαιρετική» συνεργασία του με το Υπουργείο Περιβάλλοντος τόνισε ότι μαζί με το Υπουργείο και τον αρμόδιο υφυπουργό, κ. Αμυρά, έχουν ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να συνδράμουν στο έργο των εμπλεκόμενων φορέων στους καθαρισμούς, στη διάνοιξη δασικών δρόμων, στις απαραίτητες συντηρήσεις. «Όλα αυτά αποτελούν το μόνιμο θέμα συζήτησης και θα μου επιτρέψετε να πω, «μπαλάκι ευθυνών», μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες που εδώ και δεκαετίες ταλανίζουν τη χώρα μας. Είναι ώρα να δώσουμε λύσεις, είναι ώρα συνεργασίας, είναι ώρα που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας έχει πληγώσει κι έχει κοστίσει σε ανθρώπινες ζωές. Ώστε όλοι μαζί, μέσα από συνεργασίες και συνεννόηση, μαζί με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να φέρουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα», σημείωσε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι καθαρισμοί, τα κλαδέματα, η διάνοιξη και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών, όλες οι ενέργειες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων - όλα αυτά τα ζητήματα , δεν μπορεί να είναι αποσπασματικά, αλλά πρέπει να αποτελούν μέρος ενός συνολικού σχεδίου που να χρηματοδοτείται απευθείας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

«Πάνω σε αυτό εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαβούλευση και θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση του σχεδίου αυτού μέσα στους επόμενους μήνες», επισήμανε ενώ επέστησε την προσοχή σε όλους τους κατοίκους. «Είναι ώρα ευθύνης, καθώς η κλιματική αλλαγή δημιουργεί δύσκολες καταστάσεις. Κι εδώ, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία το μήνυμα είναι ότι πρέπει να παραμείνουμε όλοι σε επαγρύπνηση, σε εγρήγορση - θέλουμε τους πολίτες μαζί μας, μαζί με την Πυροσβεστική και τις εθελοντικές μας ομάδες, να συνδράμουν όλοι στην προσπάθειά μας αυτή», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, σημείωσε: «Το κλειδί για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και κατοικία, όπως και το δάσος, είναι η πρόληψη. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς στην κυβέρνηση έχουμε βάλει ως πρώτη μας προτεραιότητα τη συνεργασία όλων - των πολιτών, των Δημάρχων, των Περιφερειών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Δασαρχείων. Εμείς, τα δύο Υπουργεία μας, έχουν ήδη στενή συνεργασία - και θα ήθελα στο σημείο αυτό να εξάρω τη συμβολή του Νίκου Χαρδαλιά. Κι έχουμε κατορθώσει να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία, όλους εκείνους τους λαβύρινθους που αναγκάζουν τον πολίτη να πει «φτάνει πια - προστατέψτε το δάσος, προστατέψτε τη ζωή μου. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί αυτό που λέμε το κάνουμε πράξη».

Στη συνέχεια ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Ωρωπού, προχώρησε σε αυτοψία σε περιοχές όπου οι δασικοί δρόμοι χρήζουν συντήρησης, καθώς και σε σημεία όπου κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση υποδομών για την εξυπηρέτηση αναγκών δασοπυρόσβεσης, ενώ συνομίλησε και με κατοίκους της περιοχής.

Στις 10 Μαΐου, με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, 18 Δήμοι της Αττικής κηρύχθηκαν σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου οι δημοτικές Αρχές να διευκολυνθούν στο έργο τους και να δρομολογήσουν άμεσα έργα που αφορούν σε μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ιδίως σε μικτές περιοχές δασών/πόλεων και οικισμών, σύμφωνα και με το Γενικό Σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».