Αθλητικά

Ρεκόρ καριέρας η Μαρία Σάκκαρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναρρίχηση της Ελληνίδας τενίστριας στην παγκόσμια κατάταξη.

Για πρώτη φορά στην καριέρα της θα ανέβει στο Νο 18 της παγκόσμιας κατάταξης η Μαρία Σάκκαρη.

Παρά την ήττα της στον δεύτερο γύρο του Internazionali BNL d' Italia, η Ελληνίδα τενίστρα θα αναρριχηθεί κατά μία θέση στον πίνακα, την ερχόμενη Δευτέρα (17/7), από το Νο 19 στο Νο 18 δηλαδή. Το Νο 18 στον κόσμο αποτελεί ρεκόρ καριέρας για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος στο Όπεν της Ρώμης αποκλείστηκε σήμερα από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην προημιτελική φάση, θα παραμείνει στο Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης με διαφορά 1.015 βαθμών από τον Ντόμινικ Τιμ στο Νο. 4.

Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό του ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την επόμενη αγωνιστική υποχρέωσή του, στη Λιόν (ATP 250), στο Open Parc Ara, την προσεχή εβδομάδα. Ο Έλληνας τενίστας είναι στο Νο.2 του ταμπλό και περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Τόμι Πολ και Τζο Γουίλφριντ Τσονγκά.

Στον τρίτο γύρο, εφόσον προκριθρί, θα βρει στον δρόμο του έναν εκ των Ούγκο Ουμπέρ και Γκαέλ Μονφίς, ενώ πιθανοί αντίπαλοι στα ημιτελικά είναι οι Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ και Νταβίντ Γκοφέν.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Λαγός: Στις φυλακές Δομοκού με συνοπτικές διαδικασίες (εικόνες)

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 1.957 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Χαλάζι και πλημμύρες (βίντεο)