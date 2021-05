Οικονομία

Τουρισμός - Τσιλίδης στον ΑΝΤ1: Αισιοδοξία, αλλά και προβληματισμός (βίντεο)

Ποια είναι η εικόνα που έχει για τις κρατήσεις ο Πρόεδρος της FedHATTA και τι ζητάει από την Κυβέρνηση.​

Την αισιοδοξία του για το άνοιγμα του τουρισμού, χωρίς ωστόσο να κρύψει τον προβληματισμό του, εξέφρασε ο Λύσσανδρος Τσιλίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (FedHATTA), στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Επισημαίνοντας την ικανοποίηση που επικρατεί στη διεθνή αγορά μετά την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού, ο κ. Τσιλίδης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του σχετικά με τον χαμηλό αριθμό των κρατήσεων.

«Αισιοδοξούμε για τον τουρισμό και θέλουμε πίσω τις δουλειές που είχαμε», είπε ο Πρόεδρος της FedHATTA, σημειώνοντας πως οι περιορισμοί που εξακολουθούν να υπάρχουν και αλλάζουν εβδομάδα με την εβδομάδα, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα.

«Ο τουρισμός θέλει διάρκεια, συνέπεια και αποτελεσματικότητα», ήταν το μήνυμα που έστειλε προς την Κυβέρνηση.

