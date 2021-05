Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης - Λαμία: Νίκη γοήτρου για τους Φθιώτες

Με το "διπλό" έφυγε από τη Ριζούπολη η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, στο φινάλε των play out.

Με γκολ του Λάζαρ Ρόμανιτς (10΄) οι Φθιώτες επικράτησαν (1-0) του Απόλλωνα Σμύρνης στο «Γεώργιος Καμάρας» και πήραν τη νίκη γοήτρου στο φινάλε των πλέι άουτ.

Το παιχνίδι στη Ριζούπολη ήταν βαθμολογικά αδιάφορο και για τις δύο ομάδες, δεδομένου πως αμφότερες είχαν «κλειδώσει» νωρίτερα την παραμονή στη Super League.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 10΄με τον Ρόμανιτς να βρίσκεται απέναντι από τον Βέρχουλστ και να πλασάρει εύστοχα τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα (0-1).

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν κι είχαν ένα καλό σουτ του Φερνάντεθ που μπλόκαρε ο Επασί στο 14΄, καθώς κι ένα διαγώνιο σουτ του Χουχούμη που κατέληξε άουτ στο 25΄.



Οι Φθιώτες θα μπορούσαν να πετύχουν κι άλλο γκολ με ένα ευθύβολο σουτ του Προβυδάκη (18΄) καθώς κι ένα πλασέ του Ρόμανιτς που εξουδετέρωσε ο Βέρχουλστ στο 45΄’.

Μεγάλη ευκαιρία για την «Ελαφρά Ταξιαρχία» στο 52΄. Πλασέ του Ιωαννίδη μέσα από την περιοχή κι ενώ η μπάλα είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα απομάκρυνε ο Αντέτζο σωτήρια.

Νέα ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο 65΄με τον Επασί να αποκρούει επικίνδυνο σουτ του Μπεντινέλι. Στο τελευταίο 25λεπτο δεν υπήρξε τίποτα το αξιόλογο και η Λαμία «κλείδωσε» τη νίκη – γοήτρου.



Χωρίς προβλήματα έβγαλε το ματς ο διαιτητής Τσαγκαράκης (Χανίων) κι έδειξε κίτρινη κάρτα στους Μπεντινέλι και Ιωαννίδη.

Οι συνθέσεις

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μάκης Χάβος): Βέρχουλστ, Χουχούμης (79΄Ρώσση), Τσαμπούρης (63΄Ντάουντα), Ντομίνγκες, Κάλισιρ, Μπαξεβανίδης, Φατιόν, Φερνάντεθ, Κολ (79΄Λαγός), Μπεντινέλι, Ιωαννίδης (79΄Βάρκας).

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Επασί, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Βύντρα, Σαραμαντάς, Προβυδάκης, Τζανδάρης (86΄Μπιάρνασον), Γκούγκα, Τιρόνε (58΄Βασιλακάκης), Καραμάνος, Ρόμανιτς (86΄Πίτι).

