Σαντορίνη: εισροή υδάτων σε ταχύπλοο

Ο απόπλους του πλοίου απαγορεύτηκε από το λιμεναρχείο της Θήρας μέχρι την αποκατάστασης της βλάβης και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας.

Απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους από το λιμάνι της Σαντορίνης του επιβατηγού ταχύπλοου ''POWER JET'', σημαίας Κύπρου, που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Θήρα - Νάξο, μετά από ελεγχόμενη εισροή υδάτων στο αριστερό Νο2 στεγανό.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, η Λιμενική Αρχή Θήρας ενημερώθηκε μεσημβρινές ώρες χθες από επιβάτη του πλοίου, ότι κατά τη διάρκεια του πλου, περίπου 15 λεπτά πριν τον κατάπλου του στο λιμένα του Αθηνιού έγινε αισθητός δυνατός κραδασμός. Από το πλοίο αποβιβάστηκαν με ασφάλεια οι 121 επιβάτες του, καθώς και τα 33 Ι.Χ.Ε. οχήματα και τα επτά δίκυκλα, που μετέφερε.

Στελέχη του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων Θήρας με την συνδρομή επαγγελματία δύτη διαπίστωσαν εκδορές στην κάτω επιφάνεια του αριστερού T-FOIL (υδροπτερύγιο) του ''POWER JET'' και ελεγχόμενη εισροή υδάτων που είχε ως αποτέλεσμα να κατακλυσθεί μερικώς το αριστερό Νο2 στεγανό.

Από το πλήρωμα του πλοίου πραγματοποιείται συνεχής απάντληση των υδάτων μέσω αντλίας, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Ο απόπλους του πλοίου απαγορεύτηκε από το λιμεναρχείο της Θήρας μέχρι την αποκατάστασης της βλάβης και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από το νηογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ οι επιβάτες του προωθήθηκαν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

