Κέιτι Χολμς: Χώρισε η πρώην του Τομ Κρουζ

Τα «σύννεφα» στη σχέση της και η ανακοίνωση του χωρισμού, μετά από λίγους μήνες σχέσης.

Η Κέιτι Χολμς (Katie Holmes) και ο Εμίλιο Βιτόλο (Emilio Vitolo Jr.) δεν είναι πια ζευγάρι σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Us Weekly.

Εκπρόσωπος της ηθοποιού, δηλώνει ότι «το ζευγάρι έχει χωρίσει φιλικά».

Με τον νεοϋορκέζο σεφ Εμίλιο Βιτόλο, η ηθοποιός δεν είχε συναντηθεί σχεδόν ένα μήνα καθώς βρίσκεται σε γυρίσματα ταινίας στο Κονέκτικατ.

«Η σχέση τους εξασθενούσε. Κατάλαβε ότι είναι καλύτερα να είναι φίλοι. Χώρισαν φιλικά», λέει μια πηγή, σημειώνοντας ότι «ο χωρισμός συνέβη πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Η Kέιτι και ο Eμίλιο απόλαυσαν πραγματικά το χρόνο τους μαζί - απλά η σχέση τους δεν προχώρησε. Τώρα η ηθοποιός επικεντρώνεται στο ρόλο της μαμάς και στην καριέρα της».

Τον περασμένο μήνα, το Us Weekly ανέφερε ότι, το πρώην ζευγάρι έκανε ένα διάλειμμα στη σχέση του. Συνειδητοποίησαν ότι έχουν «διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και διαφορετικές δεσμεύσεις».

«Ο Βιτόλο εργάζεται στη Νέα Υόρκη στην επιχείρηση εστιατορίων που έχει ο πατέρα του Emilio's Ballato ως σεφ. Η Κέιτι έλειπε για γυρίσματα», λέει πηγή στην ιστοσελίδα.

Η Κέιτι Χολμς και ο Εμίλιο Βιτόλο ήταν μαζί από τον Σεπτέμβριο του 2020. Παραδέχθηκαν δημόσια την αγάπη τους με μία κοινή φωτογραφία στο Instagram: «Ο πιο υπέροχος, ευγενικός και όμορφος άνθρωπος. Κάθε φορά που βλέπω το πρόσωπό της με κάνει να χαμογελώ. Σ? αγαπώ!».

«Αισθάνεται τόσο ευλογημένη που είναι με έναν τόσο καλόκαρδο σύντροφο που δεν επηρεάζεται από τη δημοσιότητα και δίνει προτεραιότητα στην ευτυχία και τις παραδοσιακές αξίες», είπε μια πηγή, προσθέτοντας ότι ο Εμίλιο «την θεωρεί πριγκίπισσα».

Η σταρ πίστευε ότι είχαν «τη δυνατότητα να προχωρήσουν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η ηθοποιός, μετά το δύσκολο διαζύγιό της από τον Τομ Κρουζ, φαινόταν ότι γύρισε σελίδα και ήταν πολύ ευτυχισμένη.

Η Χολμς είχε παντρευτεί το 2006 τον Τομ Κρουζ. Χώρισαν το 2012. Έχουν μαζί μία κόρη την Σούρι. Η Κέιτι είχε αποκαλύψει ότι η κόρη της δεν έχει επαφή με τον πατέρα της.

«Θα δυσκολευτείτε να βρείτε ένα άλλο δίδυμο μαμάς και κόρης που είναι τόσο αυτοκόλλητες» είχε δηλώσει πηγή από τον κοντινό της περιβάλλον στην ιστοσελίδα. «Είναι πραγματική ομάδα».

