Αννέτα Κυρίδου: Χρυσό και πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέλαβε την πρώτη θέση στον τελικό του σκιφ στην Προολυμπιακή Ρεγκάτα της Λουκέρνης και μαζί με το χρυσό βάζει πλώρη για Ιαπωνία.

Με τον καλύτερο τρόπο εξασφάλισε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο η Αννέτα Κυρίδου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέλαβε την πρώτη θέση στον τελικό του σκιφ με χρόνο 07:42.20 στην Προολυμπιακή Ρεγκάτα της Λουκέρνης και μαζί με το χρυσό μετάλλιο... βάζει πλώρη για Ιαπωνία. Εισιτήριο για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη έκλεισε και η δεύτερη του τελικού του σκιφ, Τατσιάνα Κλίμοβιτς από τη Λευκορωσία που τερμάτισε πίσω από την Αννέτα Κυρίδου με χρόνο 07:46.22.

«Είμαι ενθουσιασμένη. Έμενα εκτός πρόκρισης στους προηγούμενους αγώνες, αλλά δούλεψα σκληρά με τους προπονητές μας και είχα πολλούς ανθρώπους να με υποστηρίζουν,» δήλωσε ασθμαίνοντας ακόμη από την μεγάλη προσπάθεια στον τελικό η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Αννέτα Κυρίδου, στη μεικτή ζώνης, λίγα λεπτά αφού είχε κάνει πραγματικότητα το μεγαλύτερο όνειρό της από την ημέρα που ξεκίνησε την ενασχόλησή της με τον αθλητισμό.

Η Τατσιάνα Κλίμοβιτς που θα ξαναβρεθεί αντίπαλος με την Αννέτα Κυρίδου στο Τόκιο, δήλωσε για την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες: «Είμαι τόσο χαρούμενη. Πριν δύο χρόνια, αγωνιζόμουν ακόμη στο διπλό σκιφ και δεν είχα προπονηθεί στο νερό για μεγάλη χρονική περίοδο, αλλά τώρα προκρίθηκα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο!».

Η Αννέτα Κυρίδου, η οποία μετρά για την πρώτη συμμετοχή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες στην καριέρα της, αποτελεί το τρίτο ελληνικό πλήρωμα από το άθλημα της κωπηλασίας που θα βρεθεί στο Τόκιο. Αυτή θα είναι η 6η φορά που η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες με τρία πληρώματα στο άθλημα της κωπηλασίας. Πρώτες είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση στο Τόκιο, οι Μαρία Κυρίδου και Χριστίνα Μπούρμπου, στη δίκωπο άνευ πηδαλιούχου, όταν στον «μικρό» τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο Λιντς της Αυστρίας, στις 31 Αυγούστου 2019, κατέλαβαν την 5η θέση με χρόνο 7:22.890 και μπήκαν στην ενδεκάδα που εξασφάλιζε πρόκριση για το μεγάλο αθλητικό «ραντεβού» του πλανήτη. Εν συνεχεία, στις 8 Απριλίου 2021, ο Στέφανος Ντούσκος, έγινε το δεύτερο ελληνικό πλήρωμα με πρόκριση στο Τόκιο, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ στην Ευρωπαϊκή Προ-ολυμπιακη ρεγκάτα στο Βαρέζε, με χρόνο 6:52.22. Ο Γιαννιώτης σκιφίστας θα δώσει το «παρών» για δεύτερη συνεχή φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά από αυτούς του Ρίο ντε Τζανέρο, το 2016.

Στον τελικό του σκιφ στη Λουκέρνη, η Αννέτα Κυρίδου (7:42.20) άφησε πίσω της κατά 4΄΄ την Τατσιάνα Κλίμοβιτς (7:46.22), με την τελευταία πάντως να μένει απόλυτα ικανοποιημένη με το ασημένιο μετάλλιο, αφού στην Προολυμπιακή Ρεγκάτα διακυβευόταν κυρίως η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πετύχει τον σκοπό της, όπως και η Ελληνίδα κωπηλάτρια.

Απογοητευμένη ήταν η 3η του τελικού του σκιφ Σίχο Γιονεκάβα από την Ιαπωνία (7:45.61), αφού έμεινε εκτός των Ολυμπιακών Αγώνων της πατρίδας της στο σκιφ για περίπου 3,5 δεύτερα. Εκτός βάθρου και Ολυμπιακών Αγώνων έμειναν η 4η Ουκρανή Νταϊάνα Ντιμτσένκο (7:54.57), η 5η Φινλανδή Έβα Καρπίνεν (8:05.06) και η 6η Γερμανίδα Αλεξάντρα Φέστερ (8:30.32).

Νωρίτερα, σήμερα, Κυριακή (16/5) όνειρο απραγματοποίητο έμεινε το Τόκιο για τις Αναστασιάδου/Φίτσιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών και για τους Γιάννη Καλανδαρίδη και Αντώνη Παπακωνσταντίνου στο διπλό σκιφ.

