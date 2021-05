Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca- Ηράκλειο: 2η θρόμβωση για τον 35χρονο που έκανε το εμβόλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πόρισμα των εξετάσεων του πρώην αθλητή που δείχνει τη συσχέτιση των θρομβώσεων με το εμβόλιο. Τι λέει ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ.

Δεύτερη θρόμβωση έπαθε ο 35χρονος από την Ιεράπετρα που είχε κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca στις 29 Απριλίου, με τις εξετάσεις του να συνδέουν ευθέως τις θρομβώσεις με το εμβόλιο.

Ο ιδιωτικός υπάλληλος που πήγε το πρωί της Δευτέρας στο ΠΑΓΝΗ με παράλυση στο αριστερό του πόδι, εισήχθη επειγόντως στην αγγειοχειρουργική κλινική, όπου και υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Η κατάσταση της υγείας του πρώην αθλητή εξελίχθηκε ομαλά και η κυκλοφορία του αίματος επανήλθε στο πόδι του.

Ελήφθησαν επιπλέον δείγματα για εξέταση.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, σε τυχαία εξέταση, διαπιστώθηκε ότι, ο 35χρονος είχε πάθει κι άλλη θρόμβωση, αυτή την φορά στην αριστερή καρωτίδα με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε νέο πολύωρο χειρουργείο, το οποίο στέφθηκε με επιτυχία, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Διοικητής ΠΑΓΝΗ: Επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες για συσχέτιση της θρόμβωσης με το εμβόλιο

Επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες που είχαν από την πρώτη στιγμή, τόσο οι γιατροί στο Νοσοκομείο της Ιεράπετρας όσο και του ΠΑΓΝΗ, για την συσχέτιση εμφάνισης της –διπλής όπως αποδείχτηκε- θρόμβωσης στον 35χρονο Αλέξανδρο από την Ιεράπετρα, με τον εμβολιασμό του με το σκεύασμα της AstraZeneca στις 29 Απριλίου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο neakriti.gr, ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, «τα αποτελέσματα των ειδικών εξετάσεων αίματος (Platelet Factor 4 ή PF4) που είχαν σταλεί στην Αθήνα επιβεβαίωσαν τις υποψίες μας, για συσχέτιση της εμφάνισης θρομβώσεων με το εμβόλιο».

Παράλληλα, ο κ. Χαλκιαδάκης ανέφερε πως το συγκεκριμένο περιστατικό είναι «ιδιαίτερα σπάνιο», καθώς όχι μόνο επρόκειτο για άνδρα ενώ διεθνώς έχουν καταγραφεί θρομβώσεις κυρίως σε γυναίκες, αλλά το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά εμφάνιση «θρόμβωσης στο αρτηριακό και όχι στο φλεβικό σκέλος, φαινόμενο ιδιαίτερα σπάνιο»

Ο κ. Χαλκιαδάκης τόνισε αναφορικά με την εμφάνιση και δεύτερης θρόμβωσης, αυτή την φορά στην αριστερή καρωτίδα, πως βρέθηκε κατά την εξέταση από γιατρό και αποφάσισαν «για προληπτικούς λόγους να υποβληθεί σε χειρουργείο για την αφαίρεση της», καθώς ο 35χρονος δεν «είχε εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα».

Όπως αποκάλυψε ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, ο 35χρονος Αλέξανδρος είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Προσαγωγή υπόπτου

Αννέτα Κυρίδου: Χρυσό και πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Εκάλη: Διάρρηξη σε μεζονέτα επιχειρηματία με μεγάλη λεία