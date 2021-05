Υγεία - Περιβάλλον

Self test: Για ποιους είναι υποχρεωτικό από τη Δευτέρα

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr το αποτέλεσμα του αυτοελέγχου.

Αυτοδιαγνωστικό έλεγχο υποχρεούνται να προσκομίσουν την Δευτέρα μαθητές και εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την Ελληνική Αστυνομία, την πυροσβεστική, το Λιμενικό Σώμα και οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Παράλληλα, αρνητικό self test πρέπει να έχουν και όσοι δουλεύουν στο λιανεμπόριο, την εστίαση, στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τις μεταφορές, στις υπηρεσίες καθαρισμού, τα κομμωτήρια, στα κέντρα αισθητικής, τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων και τις σχολές οδηγών.

Για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς υπάρχει πλέον υποχρέωση για ένα self test την εβδομάδα, αντί για δύο που ήταν μέχρι τώρα. Τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών δεν θα υποβάλλονται στη διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

Οι εργαζόμενοι στην εστίαση και στο λιανεμπόριο θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δύο self test την εβδομάδα με το πρώτο να παρέχεται δωρεάν και το δεύτερο να το πληρώνει ο εργοδότης.

Για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός μία φορά την εβδομάδα και το αποτέλεσμα του πρέπει να δηλώνεται στην πλατφόρμα της απογραφής. Η προμήθεια των self test γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο στον δικαιούχο.

Οι θετικοί στον κορονοϊό υποβάλλονται σε νέο τεστ ιδιωτικά ή δημόσια εντός των επόμενων 24 ωρών.

