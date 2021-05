Κοινωνία

Λαθραία τσιγάρα: “Ξέπλεναν” τα κέρδη αγοράζοντας πολυτελή αυτοκίνητα (βίντεο)

Πως έπεσε στα χέρια της αστυνομίας σπείρα που διακινούσε χιλιάδες λαθραία τσιγάρα

Σπείρα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων σε ολόκληρη την Αχαΐα, εξαρθρώθηκε στην Πάτρα. Συνολικά συνελήφθησαν εννέα άτομα.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν περισσότερα από 75.000 πακέτα και συσκευασίες λαθραίων καπνικών προϊόντων, καθώς και 63.000 ευρώ, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και το παράνομο περιουσιακό όφελος από την δράση των συλληφθέντων, ξεπερνούν, σύμφωνα με την αστυνομία, το 1.100.000 ευρώ.

Από τις έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών, προέκυψε ότι από τον περασμένο Φεβρουάριο τα μέλη της σπείρας, πέραν από τις ποσότητες των καπνικών προϊόντων που κατασχέθηκαν, είχαν πωλήσει τουλάχιστον 141.900 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και 365 συσκευασίες λαθραίου καπνού των 50 γραμμαρίων.

"Ξέπλεναν" τα κέρδη αγοράζοντας πολυτελή αυτοκίνητα

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της σπείρας διακινούσαν συστηματικά λαθραία καπνικά προϊόντα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε λαϊκές αγορές της Αχαΐας.

Επιπλέον, τα αρχηγικά μέλη της σπείρας λειτουργούσαν, σύμφωνα πάντα με τις Αρχές, επιχειρήσεις “βιτρίνες”, στερούμενων φυσικών καταστημάτων ή γραφείων, που χρησιμοποιούσαν ως μέσα νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων από τις παραπάνω δραστηριότητες.

Ακόμα, κάποια από τα μέλη της σπείρας, μέσω καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρούσαν, νομιμοποιούσαν επίσης τα παράνομα έσοδα, τα οποία διέθεταν μεταξύ άλλων και για αγορές ή χρήσεις πολυτελών αυτοκινήτων.

Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια, στις αποθήκες, στα καταστήματα και στα αυτοκίνητα των εμπλεκομένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων 75.653 πακέτα και συσκευασίες λαθραίων καπνικών προϊόντων καθώς και 63.260 ευρώ.

