Φίδι προκάλεσε πανικό στα ΚΤΕΛ Κηφισού (βίντεο)

Συναγερμός για φίδι στα ΚΤΕΛ Κηφισού. Είχε τρυπώσει σε αυτοκίνητο. Δείτε το βίντεο...

Συναγερμός σήμανε στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όταν ένας πολίτης πήρε τηλέφωνο την Αστυνομία, ενημερώνοντας πως ένα φίδι βρίσκεται στο μοτέρ του αυτοκινήτου του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και διαπίστωσαν πως ο άνδρας έλεγε αλήθεια.

Άμεσα ειδοποίησαν τον ανθυπαστυνόμο προϊστάμενο τους, κ. Ριζοπουλο, ο οποίος είναι βραβευμένος φιλόζωος και περισυνέλεξαν το φίδι το οποίο παρέδωσαν στην ΑΝΙΜΑ.

Όπως προέκυψε, ο πολίτης με την σύντροφο του και την αδερφή της, είχαν πάει στην Αρτέμιδα Αττικής για καφέ και εν συνεχεία, στα ΚΤΕΛ Κηφισού, προκειμένου να αναχωρήσει για την επαρχία η αδελφή της κοπέλας.

Όμως εκεί διαπίστωσαν, ότι υπήρχε ένα φίδι το οποίο εξείχε από τον προφυλακτήρα και κυριολεκτικά κρεμόταν το μισό, απ έξω.

Προφανώς το ερπετό είχε βρει την ευκαιρία να τρυπώσει στο όχημα, όταν οι επιβάτες του έπιναν το καφέ τους.

Όταν προσπάθησαν οι Πυροσβέστες να το βγάλουν, αυτό κρύφτηκε στο εσωτερικό του μοτέρ.

