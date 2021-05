Υγεία - Περιβάλλον

Ανατροπή: “Η Covid-19 είναι αγγειακή και όχι αναπνευστική νόσος”

Τα νέα ευρήματα αμερικανικής έρευνας που "απαντούν" στις επιπλοκές του κορονοϊού

Αγγειακή και όχι αναπνευστική είναι η νόσος Covid-19 που προκαλείται από ιό, υποστηρίζουν ειδικοί ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια του Σαν Ντιέγκο και του Ινστιτούτου Βιολογικών Μελετών του Salk.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο ιός SARS-CoV-2 βλάπτει και επιτίθεται στο αγγειακό σύστημα σε κυτταρικό επίπεδο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Τα νέα ευρήματα, που βοηθούν στην εξήγηση του πλήθους των φαινομενικά άσχετων επιπλοκών του Covid-19 και θα μπορούσαν ενδεχομένως να επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων θεραπειών, δημοσιεύτηκαν σε σχετική μελέτη στο αγγλικό περιοδικό Circulation Research.

Σύμφωνα με την μελέτη οι χαρακτηριστικές ακίδες πρωτεΐνης του SARS-CoV-2 όχι μόνο βοηθούν τον ιό να μολύνει πιθανούς ξενιστές, αλλά παίζουν επίσης βασικό ρόλο στην ίδια την ασθένεια. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί μερικοί άνθρωποι παθαίνουν εγκεφαλικά επεισόδια και γιατί άλλοι άνθρωποι έχουν προβλήματα σε άλλα μέρη του σώματος.

Αυτό όμως που έχουν κοινό είναι ότι όλα έχουν αγγειακή βάση. Η εργασία παρέχει σαφή επιβεβαίωση και λεπτομερή εξήγηση του μηχανισμού με τον οποίο η ακίδα πρωτεΐνης βλάπτει πρώτα τα αγγειακά κύτταρα. Ερευνητές που εργάζονται σε άλλους κοροναϊούς υποπτεύονται εδώ και πολύ καιρό ότι η πρωτεΐνη των ακίδων συμβάλλει στη βλάβη στα αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα.

Η τρέχουσα έρευνα έχει τεκμηριώσει αυτήν τη διαδικασία για πρώτη φορά. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, οι εμπειρογνώμονες δημιούργησαν έναν τύπο ψευδοϊού που περιβάλλεται από την κλασική ακίδα πρωτεϊνης του SARS-CoV-2, αλλά δεν περιείχε πραγματικό ιό.

Η έκθεση σε αυτόν τον ψευδοϊό είχε ως αποτέλεσμα βλάβη στους πνεύμονες και τις αρτηρίες σε ένα ζωικό μοντέλο.

Αυτό αποδεικνύει ότι η ακίδα απο μόνη της είναι αρκετή για να προκαλέσει την ασθένεια. Τα δείγματα ιστών έδειξαν φλεγμονή στα ενδοθηλιακά κύτταρα που ευθυγραμμίζουν τα τοιχώματα των πνευμονικών αρτηριών.

