Basket League: Ο Προμηθέας “σκότωσε” το Περιστέρι

Η ομάδα του Γιατρά πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά των play off.

Πανηγυρική πρόκριση στην ημιτελική φάση των play off της Α1 Ανδρών / Basket League, πήρε ο Προμηθέας στην Πάτρα. Οι Αχαιοί επικράτησαν με 86-58 του Περιστερίου, στον τρίτο μεταξύ τους αγώνα, με την ομάδα του Μάκη Γιατρά να γράφει το 2-1 στη σειρά και να παίρνει το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας το Λαύριο (ο πρώτος μεταξύ τους αγώνας είναι προγραμματισμένος για την προσεχή Πέμπτη (20/5, 21:00).

Μετά από ένα κλειστό πρώτο ημίχρονο, ο Προμηθέας είδε στην τρίτη περίοδο τον Τζεράι Γκραντ να κυριαρχεί στις δύο ρακέτες (12π., 8 ρ.), τη στιγμή που οι Δημήτρης Αγραβάνης και Μιχάλης Λούντζης έδιναν λύσεις από τα 6.75, βοηθώντας τους Αχαιούς να τρέξουν ένα επιμέρους σκορ 14-7, με το οποίο ξέφυγαν στο 26΄ με +13 (57-44).

Δίχως να χάσουν τη συγκέντρωση τους στην επίθεση και με την άμυνα ζώνης να «εγκλωβίζει» τους φιλοξενούμενους, που έβρισκαν λύσεις μόνο από τον Τεραν Πέτεγουεϊ, η ομάδα του Μάκη Γιατρά όχι μόνο δεν απειλήθηκε, αλλά στο 31΄ μπήκε σε τροχιά νίκης, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά με +19 (66-47) και... αποπροσανατολίζοντας το Περιστέρι. Τυπικής διαδικασίας το υπόλοιπο της αναμέτρησης, με τον Προμηθέα να επικεντρώνεται πλέον στη σειρά με το Λαύριο.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Δημήτρης Αγραβάνης με 21 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του αναδείχθηκε ο Μιχάλης Λούντζης με 19 και 2/4 τρίποντα. Από το Περιστέρι των 22 λαθών ξεχώρισε ο Τεραν Πέτεγουεϊ με 15 πόντους (0/6 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 43-37, 64-47, 86-58

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Τζεράι Γκραντ 12 (8 ριμπάουντ), Κλαβέλ 12 (2), Λούντζης 19 (2), Αγραβάνης Δ. 21 (4), Τζέριαν Γκραντ 7 (1), Αγκμπελέσε 8, Αγραβάνης Δ. 4, Φορντ, Χριστοδούλου 3 (1), Γιαννόπουλος, Μπαζίνας, Τανούλης.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μανωλόπουλος): Πέτεγουεϊ 15, Τσαϊρέλης 2, ΜακΛιν 10, Τζόουνς 4, Γκουτιέρεζ 12 (2), Σκορδίλης, Φορντ 2, Σαλούστρος 2, Τόλα 3, Καράμπελας 3 (1), Κρόκετ, Μάντζαρης 5 (1).

