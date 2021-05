Υγεία - Περιβάλλον

ΕΣΥ: Πρόσληψη 4000 νοσηλευτών

Η διαδικασία προσλήψεων θα πραγματοποιηθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ και θα έχει προκηρυχθεί εντός του τρέχοντος έτους.

«Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλει η Κυβέρνηση για τη θωράκιση της Δημόσιας Υγείας, υλοποιούν τη δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 4.000 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργών Υγείας και Εσωτερικών.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία προσλήψεων θα πραγματοποιηθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ και θα έχει προκηρυχθεί εντός του τρέχοντος έτους».

Με αφορμή τη συγκεκριμένη, ιδιαιτέρως σημαντική απόφαση για το νοσηλευτικό προσωπικό της Πατρίδας μας, αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας, οι δύο Υπουργοί προχώρησαν στην παρακάτω κοινή δήλωση:

«Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Κυβέρνηση προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 4.000 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών, πρωτίστως από όσους υπηρέτησαν ως επικουρικοί στην πανδημία.

Οι νοσηλευτές αυτοί θα προσληφθούν με διαδικασίες ΑΣΕΠ, μέσω διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί εντός του τρέχοντος έτους. Ειδικά για τους νοσηλευτές που υπηρέτησαν ως επικουρικοί στην πανδημία, θα προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση.

Είναι η ελάχιστη αναγνώριση της συνεισφοράς τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η στήριξη των δομών υγείας θα συνεχίσει να είναι προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και αποτελεί παρακαταθήκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας του 21ου αιώνα».

