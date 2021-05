Αθλητικά

Κηφισιά: Διάρρηξη σε σπίτι γνωστού ποδοσφαιριστή

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι του παραβιάζοντας ένα παράθυρο και πραν χρήματα, ρολόγια και κοσμήματα.

Θύμα διάρρηξης έπεσε γνωστός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε ομάδα της της Football League. Άγνωστοι μπήκαν, το βράδυ της Δευτέρας, στην μονοκατοικία του στην περιοχή της Κηφισιάς, παραβιάζοντας ένα παράθυρο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, οι δράστες κατάφεραν και απέσπασαν κοσμήματα, ρολόγια και χρήματα, τα οποία και κρατούσε στο σπίτι του ο παίκτης, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό.

Η Αστυνομία ήδη διερευνά την υπόθεση και η Σήμανση βρίσκεται ήδη στο σπίτι για να συλλέξει τυχόν αποτυπώματα, ενώ εξετάζεται και οπτικό υλικό από κάμερες.

