Κοινωνία

Η άρση του lockdown αύξησε την κίνηση στην Αττική

Τα στοιχεία που αποτυπώνουν την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής τώρα συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα τα περασμένα χρόνια.

Αυξημένη κατά περίπου 5.5%, κατά μέσο όρο, παρουσιάζεται η κυκλοφορία τις πρωινές ώρες αιχμής σε 20 κεντρικούς δρόμους της Αττικής, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2020 και το 2019

Αύξηση της κυκλοφορίας που σε κάποιες περιπτώσεις, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2020 και το 2019, ξεπερνά και το 50% σε 20 κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, κατέγραψε το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, σε πρωινές ώρες αιχμής, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Κατά μέσο όρο η κυκλοφορία παρουσιάζεται αυξημένη κατά 5.2% σε σχέση με πέρσι και κατά 5.9% σε σχέση με το 2019.

Ειδικότερα οι οδικές αρτηρίες όπου καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2020, είναι οι εξής:

Λ. Κηφισίας (προς κέντρο) 54%

Λ. Αθηνών (προς κέντρο) 34%

Λ. Αθηνών (προς Δαφνί) 29%

Λ. Ποσειδώνος (προς Πειραιά) 28%

Λ. Βασ. Σοφίας (προς Hilton) 22%

Πέτρου Ράλλη (προς κέντρο) 14%

Ηλιουπόλεως (προς κέντρο) 12%

Οι οδικές αρτηρίες όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2019, είναι οι εξής:

Αρδηττού 32%

Λ. Αθηνών (προς κέντρο) 31%

Λ. Κηφισίας (προς κέντρο) 17%

Λ. Βασ. Σοφίας (προς Hilton)16%

Πέτρου Ράλλη (προς κέντρο) 12%

Λ. Αθηνών (προς Δαφνί) 11%

Λ. Κηφισού (προς Λαμία) 9%

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά «Με τη συνδρομή της ομάδας των συγκοινωνιολόγων μας και αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο τεχνολογίας μελετάμε εμπεριστατωμένα τα στοιχεία που προκύπτουν, για την κυκλοφορία σε νευραλγικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στην υπηρεσία των πολιτών και να μεριμνούμε για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Προτεραιότητά μας η προάσπιση της οδικής ασφάλειας και η διευκόλυνση των οδηγών».