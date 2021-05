Life

“Ήλιος”: η Ελένη Βαΐτσου σε ρόλο έκπληξη

Απροειδοποίητη εμφάνιση της πρώην συζύγου του Δημήτρη μαζί με την κόρη τους.

Η Ελένη Βαΐτσου μπαίνει από σήμερα, Τρίτη 18 Μαΐου, στη σειρά «Ήλιος» και θα ενσαρκώσει την Ελένη.

Η πρώην σύζυγος του Δημήτρη εμφανίζεται απροειδοποίητα στη ζωή του έχοντας μαζί την κόρη τους, Μαριάνθη, που είναι δέκα χρόνων και έχει μεγαλώσει σχεδόν αποκλειστικά μαζί της.

Η σχέση της Ελένης με τον Δημήτρη είναι κάθε άλλο παρά φιλική, καθώς του στερεί τη Μαριάνθη, θέλοντας εγωιστικά να απομακρύνει από τον Δημήτρη ό,τι αγαπάει πιο πολύ.

Η Ελένη φτάνει στην Καβάλα από ανάγκη, έχοντας δραπετεύσει από τη ζωή που είχε στην Κρήτη, κυνηγημένη από ανθρώπους που την απειλούν.

Έρχεται στον Δημήτρη για προστασία χωρίς και η ίδια να ξέρει σε πόσο επικίνδυνο παιχνίδι έχει μπλεχτεί και ότι το τίμημα που πρέπει να πληρώσει, είναι ανυπολόγιστο...

