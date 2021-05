Πολιτισμός

Πέθανε ο Φράνκο Μπατιάτο

Πολλά τραγούδια του Ιταλού μουσικοσυνθέτη και τραγουδιστή, ερμηνεύθηκαν από την Μίλβα και την Αλίτσε.

Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο Ιταλός μουσικοσυνθέτης, τραγουδιστής και φιλόσοφος Φράνκο Μπατιάτο. Τα περισσότερα τραγούδια του είχαν ερμηνεύσει η Μίλβα και η Αλίτσε και, σύμφωνα με όλους τους σχολιαστές, ήταν από τους λίγους που είχαν καταφέρει να ενώσουν ποπ και πειραματική μουσική, μυστικισμό και μεγάλη αναγνώριση του κοινού. Είχε γεννηθεί στην Σικελία και το σπίτι του βρισκόταν σε πλαγιά του ηφαιστείου της Αίτνας.

«Μεγάλες εμπορικές επιτυχίες, αλλά και μουσική υψηλού επιπέδου, η χώρα μας χάνει έναν σπουδαίο δημιουργό, με πενήντα χρόνια σταδιοδρομίας», μετέδωσε η ιταλική τηλεόραση της Rai.

To 1981, o δίσκος του με τίτλο La Voce del padrone (Η Φωνή του κυρίου) ήταν ο πρώτος που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο πωλήσεις στην Ιταλία. Κατάφερε, με μοναδικό τρόπο, να βοηθήσει εκατομμύρια Ιταλούς να γνωρίσουν την ηλεκτρονική μουσική και να αγαπήσουν τους ποιητικούς του στίχους, με βαθιά μελέτη της φιλοσοφίας των Σούφι.

«Ήταν ένας από τους κύριους δημιουργούς του έντεχνου τραγουδιού μας. Μοναδικός, πάντα σε αναζήτηση νέων καλλιτεχνικών τρόπων έκφρασης. Μας αφήνει μια αιώνια κληρονομιά», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Ντάριο Φραντσεσκίνι.

