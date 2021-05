Αθλητικά

Σερένα Γουίλιαμς: αυτός είναι ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κάτοχος 23 Grand Slam, ήταν κατηγορηματική στην απάντηση της για τον κορυφαίο τενίστα.

Η Σερένα Γουίλιαμς πήρε μέρος στην διαδυκτιακή κουβέντα των τελευταίων μηνών, σχετικά με τον κορυφαίο άνδρα όλων των εποχών στο τένις και η απάντηση της ήταν ξεκάθαρη: Ο Ρότζερ Φέντερερ.

Η 40χρονη διάσημη Αμερικανίδα, για πολλούς η κορυφαία γυναίκα όλων των εποχών με την κατάκτηση 23 Grand Slam στο ενεργητικό της, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την άποψη της και ήταν κατηγορηματική, «Η ψήφος μου πάει στον Ρότζερ».

Να σημειωθεί πως τόσο ο Φέντερερ, όσο και ο Ράφα Ναδάλ έχουν από 20 Grand Slam και ακολουθεί ο Νόβακ Τζόκοβις με 18 τρόπαια.

Να σημειωθεί πως περίπου δύο μήνες μετά την πρώτη του απόπειρα να επιστρέψει στο ATP Tour, ο Ρότζερ Φέντερερ κάνει άλλη μια προσπάθεια στο χωμάτινο τουρνουά της πατρίδας του, στη Γενεύη.

Ο 39χρονος Ελβετός, αγωνίζεται σήμερα στη 2η ημέρα των αγώνων του Geneva Open, αντιμετωπίζοντας τον Πάμπλο Αντουχάρ, μόλις στο δεύτερο τουρνουά του εδώ και ενάμιση χρόνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για κλιματική αλλαγή: Νόμος πλαίσιο 30ετίας

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ένταλμα για ληστείες κατά συρροή σε βάρος του Γεωργιανού

Υπουργείο Εργασίας - Self test: Υποχρεωτικό ένα τεστ αυτή την εβδομάδα