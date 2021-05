Life

Ο Μάικλ Τζόρνταν θα εμφανιστεί στο sequel του “Space Jam”

Η ταινία «Space Jam: A New Legacy» πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουλίου.

Ο θρύλος του μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν θα εμφανιστεί στην επερχόμενη πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας «Space Jam», όπως αποκάλυψε ένας από τους πρωταγωνιστές της, Ντον Τσιντλ σε συνέντευξή του στο Access Hollywood.

«Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι στην ταινία» επιβεβαίωσε ο Τσιντλ «αλλά όχι με τον τρόπο που θα το περίμενα».

Τα νέα έρχονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες αφίσες της Warner Bros., οι οποίες συστήνουν τα μέλη της ομάδας «Goon Squad», αντίστοιχης της «Monstars» στην ταινία του 1996. Η σύνθεση περιλαμβάνει τον Άντονι Ντέιβις ως The Brow, τον Κλέι Τόμσον ως Wet-Fire, τον Ντέμιαν Λίλαρντ ως Chronos, τη Νταϊάνα Τοράσι ως White Mamba και τη Νέγκα Ογκουμάικ ως Arachnneka.

Στη μοντέρνα εκδοχή της κωμωδίας «Space Jam» ζωντανής δράσης / κινουμένων σχεδίων του 1996, που έχει τίτλο «Space Jam: A New Legacy» ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, ΛεΜπρόν Τζέιμς θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, που είχε ο Τζόρνταν στο πρώτο φιλμ, όπως αποκαλύφθηκε στο επίσημο τρέιλερ τον περασμένο μήνα. Η ταινία ακολουθεί τον Τζέιμς και τον γιο του, τον Ντομ, τον οποίο έπαιξε υποδύεται ο Σέντρικ Τζόι, παγιδεύονται σε έναν φανταστικό κόσμο, σφαίρα όπου πρέπει να συνεργαστούν με τον Bugs Bunny, και τα Looney Tunes για να κερδίσουν ένα παιχνίδι μπάσκετ εναντίον της «Goon Squad» για να ξεφύγουν. Το τρέιλερ αποκάλυψε επίσης αρκετά crossover της Warner Bros., χρησιμοποιώντας καμέα από τον King Kong, τον Gandalf, τον Iron Giant και τον Yogi Bear, για να αναφέρουν μερικά.

Το τρέιλερ της ταινίας που συνδυάζει CGI με live action αποκάλυψε επίσης αρκετές σύντομες εμφανίσεις άλλων ηρώων της Warner Bros., των King Kong, Gandalf, Iron Giant και Yogi Bear.

Η Warner δημιούργησε στρατηγικά διαφημιστική εκστρατεία γύρω από την ταινία εδώ και περίπου πέντε χρόνια, κοινοποιώντας σε περιοδικά νέες πληροφορίες σχετικά με το καστ, τη γκαρνταρόμπα και τις αφίσες από τότε που η συνέχεια ανακοινώθηκε επίσημα το 2016. Οι Κρις Ντέιβις και Σονίκουα Μάρτιν Γκριν πρωταγωνιστούν επίσης στην ταινία.

Η ταινία «Space Jam: A New Legacy» πρόκειται να κάνει πρεμιέρα ταυτόχρονα στα θέατρα και στο HBO Max στις 16 Ιουλίου.

