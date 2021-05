Αθλητικά

Euro 2020 - Ιταλία: Πάνοπλη και αμιγώς “ιταλική”

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι εμπιστεύτηκε ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στη Serie A, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

Σε επίπεδο συλλόγων η φετινή ποδοσφαιρική σεζόν φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος της. Μέχρι το τέλος του μήνα όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, καθώς και το Champions League και το Europa League θα έχουν ολοκληρωθεί, επομένως η προσοχή του ποδοσφαιρικού κοινού στρέφεται ολοένα και περισσότερο στο Euro του καλοκαιριού, το οποίο θα ξεκινήσει σε λιγότερο από έναν μήνα.

Με την έναρξη, λοιπόν, της διοργάνωσης να βρίσκεται προ των πυλών, οι ομοσπονδιακοί τεχνικοί των χωρών που θα συμμετάσχουν σε αυτή έχουν αρχίσει τις τελευταίες μέρες να δίνουν στη δημοσιότητα τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα συνθέσουν τις αποστολές των ομάδων τους.

Με τη σειρά τους, λοιπόν, Ιταλία, Πολωνία και Κροατία ανακοίνωσαν πρόσφατα των ποδοσφαιριστών που, στην περίπτωση της Κροατίας και της Πολωνίας θα αποτελέσουν την τελική αποστολή, ενώ στην περίπτωση της Σκουάντρα Ατζούρα θα συνθέσουν την αρχική προεπιλογή, από την οποία θα προκύψει η τελική αποστολή.

Μετά την υπογραφή νέου τριετούς συμβολαίου με τους Ατζούρι, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι ανακοίνωσε και τους 33 ποδοσφαιριστές της αρχικής ιταλικής προεπιλογής, από τους οποίους θα πρέπει να καταλήξει μέχρι την 1η Ιουνίου, όταν και θα ανακοινώσει την τελική αποστολή.

Οι Ιταλοί θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους εν όψει του Euro, χωρίς την παραμικρή απουσία και με μόλις τέσσερις ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται εκτός εγχώριων συνόρων.

Η αποστολή της εθνικής Ιταλίας

Τερματοφύλακες: Αλέσιο Κράνιο (Κάλιαρι), Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Μίλαν), Άλεξ Μερέτ (Νάπολι), Σαλβατόρε Σιρίγκου (Τορίνο)

Αμυντικοί: Φραντσέσκο Ατσέρμπι (Λάτσιο), Αλεσάντρο Μπαστόνι (Ίντερ), Κριστιάνο Μπιράγκι (Φιορεντίνα), Λεονάρντο Μπονούτσι (Γιουβέντους), Τζόρτζιο Κιελίνι (Γιουβέντους), Τζιοβάνι Ντι Λορέντσο (Νάπολι), Αλεσάντρο Φλορέντσι (Παρί Σεν Ζερμέν), Μάνουελ Λατσάρι (Λάτσιο), Τζιανλούκα Μαντσίνι (Ρόμα), Λεονάρντο Σπινατσόλα (Ρόμα), Ραφαέλ Τολόι (Αταλάντα)

Μέσοι: Νικολό Μπαρέλα (Ίντερ), Γκαετάνο Καστροβίλι (Φιορεντίνα), Μπρίαν Κριστάντε (Ρόμα), Μάνουελ Λοκατέλι (Σασουόλο), Λορέντσο Πελεγκρίνι (Ρόμα), Ματέο Πεσίνα (Αταλάντα), Στέφανο Σένσι (Ίντερ), Μάρκο Βεράτι (Παρί Σεν Ζερμέν)

Επιθετικοί: Αντρέα Μπελότι (Τορίνο), Ντομένικο Μπεράρντι (Σασουόλο), Φεντερίκο Μπερναρντέσκι (Γιουβέντους), Φεντερίκο Κιέζα (Γιουβέντους), Βιντσέντζο Γκρίφο (Φράιμπουργκ), Τσίρο Ιμόμπιλε (Λάτσιο), Λορέντσο Ινσίνιε (Νάπολι), Μόιζε Κεν (Παρί Σεν Ζερμέν), Ματέο Πολιτάνο (Νάπολι), Τζιάκομο Ρασπαντόρι (Σασουόλο).

