Η Κατερίνα Λέχου στο “The 2night Show” για το #MeToo

Για τις συνεργασίες που ξεχώρισε, αλλά κι εκείνη που την ώθησε στην καταγγελία μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η Κατερίνα Λέχου.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Τρίτης η Κατερίνα Λέχου. Η ηθοποιός μίλησε για τις συνεργασίες της σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και το ελληνικό #MeToo, στο οποίο συμμετείχε ενεργά.

Η Κατερίνα Λέχου αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Γιάννη Μπέζο, την οποία ξεχωρίζει, χαρακτηρίζοντας τον ηθοποιό «υποστηρικτικό άνθρωπο».

«Πόσο πολύ βοηθούσε στο “Ευτυχισμένοι μαζί”, ήταν ο πιο υποστηρικτικός άνθρωπος του κόσμου για να ανθίσεις τον αγαπώ τον σέβομαι και τον εκτιμώ βαθύτατα. Δεν έχει ανασφάλεια, μιλάει», είπε για τον Γιάννη Μπέζο.

Ως ένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στο ελληνικό #MeToo, καταγγέλλοντας τον γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη για ανάρμοστη συμπεριφορά στο θέατρο.

«Είναι ανεπίτρεπτο να προσβάλλεις κάποιον, να τον υποβάλλεις σε σαδιστικά τερτίπια, είτε είσαι ο Κουν ,είτε όχι, με την πρόφαση να του εκμαιεύσεις μία καλύτερη ερμηνεία. Δεν μπορεί ο καθένας να σου τσαλαπατάει την προσωπικότητά σου», είπε σχετικά.

Αναφερόμενη στο πώς πήρε την απόφαση να μιλήσει, τόνισε ότι προηγήθηκε πολλή σκέψη.

«Έκανα μεγάλη συνομιλία με τον εαυτό μου, με τον σύζυγό μου αλλά όχι με τους γονείς μου. Οι παλιοί έχουν άλλη νοοτροπία “κάτω από το χάλι”», ανέφερε σχετικά και κατέληξε πως, «τα πρόσωπα που βγήκαν στη δημοσιότητα έχουν ένα μοτίβο συμπεριφοράς, υπάρχει θέμα, δεν θα ωφελήσει να κάνουμε κουβέντες. Θέλει άλλου είδους διαχείριση».

