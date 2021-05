Life

“The 2Night Show” - Βαλάντης: Δεν θέλω πλέον να βιοπορίζομαι από το τραγούδι (βίντεο)

Την Τρίτη ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε στην εκπομπή του τον Βαλάντη.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε στο «The 2Night Show» για την πολυετή πορεία του στο τραγούδι και το μοναδικό του στυλ που τον καθιέρωσε ως πρωτοεμφανιζόμενο. Επίσης, αποκάλυψε από ποιον παρασύρθηκε και άλλαξε την εμφάνισή του, με αποτέλεσμα να χαλάσει η συνταγή της επιτυχίας.

«Βγήκα ως ένα καλλιτέχνης με μούσι, δαχτυλίδια κ.ά. κι εκεί που έγινε αυτή η έκρηξη, άλλαξα εμφάνιση και στιλ κι έχασα τους φανατικούς οπαδούς. Χαλάσαμε την συνταγή της επιτυχίας. Νομίζω ότι σε αυτό παρασύρθηκα από την Ρούλα Κορομηλά γιατί θα προέκυπτε τότε μία συνεργασία με τον Λευτέρη Πανταζή και την καλλιτεχνική επιμέλεια την είχε η Ρούλα. Εκείνον τον καιρό μου έλεγε ότι δεν είναι καλό το στιλ για την Ελλάδα. Πράγματα κι επιχειρήματα που τα άκουσα επειδή ήταν η Ρούλα. Με κούρεψε, μου έβαλε γραβάτα, κοστούμι και με έκανε έναν τραγουδιστή ίδιο με τους άλλους. Δεν έχω μιλήσει μαζί της για αυτό, ανακαλύπτεις το λάθος μετά. Δεν κατηγορώ» τόνισε ο τραγουδιστής.

Εξέφρασε το παράπονό του και αναφέρθηκε στις συνεργασίες που δεν ήρθαν ποτέ, αλλά μίλησε και για τα καινούργια του επιχειρηματικά σχέδια. "Θέλω να ανοίξω κέντρο αισθητικής. Θα ήθελα να κάνω χόμπι το τραγούδι μου. Δε θέλω πια να βιοπορίζομαι από αυτό. Δε θέλω να αισθάνομαι ότι τώρα πρέπει να κάνω συναυλίες για να πάρω λεφτά. Δε θέλω άλλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να βάλεις τιμή στην τέχνη, αλλά η τέχνη δεν έχει τιμή" είπε ο Βαλάντης.

Τέλος, παρουσίασε αποκλειστικά στο «The 2Night Show» το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Όλα Μαζί», και ερμήνευσε ζωντανά στο στούντιο μεγάλες επιτυχίες.