Αναγνωστόπουλος στον ΑΝΤ1: Ψηφιακή βεβαίωση για τεστ κορονοϊού

Ο ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων για τη νέα υπηρεσία χορήγησης βεβαιώσεων, το πιστοποιητικό εμβολιασμού και το άνοιγμα της πλατφόρμας για επιλογή εμβολίου.

Νέα υπηρεσία χορήγησης βεβαιώσεων για το αποτέλεσμα τεστ κορονοϊού ανακοίνωσε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιου Συστήματος, εξηγώντας ότι η βεβαίωση χορηγείται είτε το τεστ γίνει σε ιδιωτικό είτε σε δημόσιο κέντρο και φέρει ηλεκτρονική σφραγίδα.

Για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, υπενθύμισε ότι, χορηγείται μετά τη δεύτερη δόση με κωδικούς taxisnet.

Αναφορικά με τις βεβαιώσεις για όσους έχουν νοσήσει, είπε πως, αναμένονται ανακοινώσεις στα πλαίσια του πράσινου πιστοποιητικού.

Ο Δ.Αναγνωστόπουλος χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντική» την ψηφιοποίηση της Παιδείας και είπε πως θα υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης των υποψηφίων στις πανελλαδικές.

Τέλος, ανέφερε ότι αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για την επιλογή εμβολίου για τις ηλικίες 40-44 ετών και ανάλογα με την ανταπόκριση θα ακολουθήσουν και οι ηλικίες 35-39 και στη συνέχεια 30-34. «Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για 20-29», κατέληξε.