Πράσινο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού: Αδιέξοδες οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες

Ατελέσφορες για ακόμα μία φορά ήταν οι συζητήσεις σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού δεν κατέληξαν σε συμφωνία για το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Πορτογαλική Προεδρία δεν κατάφεραν χθες, Τρίτη, το βράδυ να καταλήξουν σε συμφωνία για τον κανονισμό του Πράσινου Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αύριο, Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί ο τέταρτος γύρος των συννομοθετών της ΕΕ προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή εγκαίρως για την καλοκαιρινή περίοδο.

Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιμένουν ότι πρέπει να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση για δωρεάν διαγνωστικά τεστ «ως μέσο αποκατάστασης του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία και για την αποφυγή διακρίσεων προς όσους δεν έχουν εμβολιαστεί». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει τη χρήση του μέσου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης και τη διάθεση σημαντικών πόρων για τη διασφάλιση προσβάσιμων, έγκαιρων και δωρεάν τεστ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το μέσο Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης θα χρησιμοποιηθεί για την πανδημία, καθώς 3,5 δισεκ. ευρώ διατέθηκαν για την αγορά εμβολίων κατά του covid19 (Προκαταρκτικές Συμφωνίες Αγοράς) και 46 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για τις προπαρασκευαστικές εργασίες του Πράσινου Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

Καθώς η συμφωνία για το «Πιστοποιητικό Covid19» επείγει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει την εφαρμογή της επείγουσας διαδικασίας προκειμένου να εγκριθεί η χρήση του Μέσου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης, μαζί με τον κανονισμό για το Πιστοποιητικού Covid19, στη Σύνοδο της Ολομέλειας του Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου των διαπραγματεύσεων χθες, Τρίτη, το βράδυ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε συμβιβαστική πρόταση που περιλαμβάνει αλλαγές σχετικά με το κόστος των τεστ και τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Υπενθυμίζεται, ότι το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό θα αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του που θέλει να ταξιδέψει έχει κάνει το εμβόλιο κατά της covid19, έχει αρνητικό τεστ ή έχει αντισώματα στον κορονοϊό.

