Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: 32 χρόνια φυλακή σε 66χρονο που ασελγούσε σε ανήλικους και τα βιντεοσκοπούσε

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2018 και περιελάμβανε 13 υποθέσεις ασέλγειας αγοριών, ηλικίας 10 έως 15 ετών.

Συνολική κάθειρξη 32 ετών (από τα οποία εκτιτέα είναι τα 20) και χρηματική ποινή 90.000 ευρώ, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε 66χρονο, που «ψάρευε» ανήλικα αγόρια και ασελγούσε εις βάρος τους, έναντι αμοιβής, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του. Στην κατοχή του οι διωκτικές αρχές βρήκαν πρωτοφανή σε όγκο υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Απολογούμενος στο δικαστήριο, ο 66χρομος, παλαιότερα οικονομικός διευθυντής σε επιχείρηση και δάσκαλος του τένις, εμφανίστηκε αμετανόητος και υπερασπίστηκε τις πράξεις του, αφήνοντας εμβρόντητους δικαστές και ενόρκους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2018 στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία που έφτασε στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Η δικογραφία περιελάμβανε 13 υποθέσεις ασέλγειας αγοριών, ηλικίας 10 έως 15 ετών, τα περισσότερα εκ των οποίων ρομά. Φέρεται δε να προσέγγιζε τα θύματά του χρησιμοποιώντας ως «δόλωμα» άλλο ανήλικο αγόρι.

Οι σεξουαλικές πράξεις τις οποίες και βιντεοσκοπούσε τελέστηκαν στο σπίτι του, στις 40 Εκκλησίες. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο μείωσε την ποινή του (από συνολική κάθειρξη άνω των 70 ετών), επειδή ορισμένες περιπτώσεις ασέλγειας αντιμετωπίστηκαν στην πλημμεληματική τους μορφή.

