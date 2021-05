Οικονομία

Σταϊκούρας: Οι 4 βασικοί άξονες στην μεταπανδημική εποχή

«Η ελληνική πολιτεία στάθηκε κοντά στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση», τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας

Τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα το σχέδιο της κυβέρνησης ώστε η χώρα να ανακάμψει το ταχύτερο δυνατό από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσία του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης.

Στις δηλώσεις που ακολούθησαν, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε πως ήρθε για να «λογοδοτήσει» και πρόσθεσε: «Η ελληνική πολιτεία στάθηκε κοντά στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση και τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες των διαθέσιμων εισοδημάτων. Το πράξαμε με υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, σύνεση, οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική ανταποδοτικότητα».

Τέσσερις άξονες στην μεταπανδημική εποχή

Ο υπουργός συμπλήρωσε πως αυτή τη στιγμή «χτίζεται η μεταπανδημική εποχή» αναλύοντας τέσσερις βασικούς άξονες, οι οποίοι είναι:

οι στοχευμένες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών,

η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών,

η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων των πολλών πόρων που θα έρθουν μέσα από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα και

η ορθολογική αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Πάνω σε αυτούς τους άξονες θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα έτσι ώστε η χώρα να ανακάμψει το ταχύτερο δυνατόν, να πετύχει υψηλή και οικονομική μεγέθυνση, να δημιουργηθούν πολλές και καλές θέσεις απασχόλησης και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Θα τα καταφέρουμε», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα που «έτρεξε» η Περιφέρεια αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους 200 εκατ. ευρώ και στηρίζοντας περίπου 7.000 επιχειρήσεις και 25.000 θέσεις εργασίας. «Για εμάς ως Περιφέρεια συνεχίζει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η στήριξη των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης του τόπου μας γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να χτίσουμε την Μακεδονία του 2030», συμπλήρωσε ο περιφερειάρχης.

Εκτός από τον υπουργό και τον περιφερειάρχη, στη σύσκεψη συμμετείχαν οι αντιπεριφερειάρχες Βούλα Πατουλίδου, Κώστας Γιουτίκας και Σωτήρης Μπάτος, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ Γιάννης Μασούτης, ο πρόεδρος του ΒΕΘ Αναστάσιος Καπνοπώλης, ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Βασίλης Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Γιώργος Τσακούμης, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Σπύρος Μάμαλης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παντελής Φιλιππίδης, ο πρόεδρος της ΟΕΕΘ Κωνσταντίνος Ιακώβου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Ανδρέας Μανδρίνος και ο γενικός γραμματέας του ΕΕΘ Κλεόβουλος Θεοτόκης.

