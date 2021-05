Κοινωνία

Δασικοί χάρτες: Παράταση για υποβολή αντιρρήσεων

Τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ποιους αφορά.

Με τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρατείνεται από τη λήξη της, για έξι (6) μήνες, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών, η ανάρτηση των οποίων υλοποιείται εντός του 2021.

Η εν λόγω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.

Επίσης, καθορίζεται ο χρόνος διενέργειας των διορθώσεων που εμπίπτουν σε κατηγορία πρόδηλου σφάλματος, οι οποίες υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους ανωτέρω αναρτημένους δασικούς χάρτες εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Κατά των διορθώσεων επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 ν.3889/2010), εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Εάν η διόρθωση αφορά σε κυρωμένο τμήμα του δασικού χάρτη, ανακαλείται η απόφαση κύρωσης για το τμήμα που διορθώνεται.

Αντιρρήσεις ή αιτήματα διόρθωσης προδήλου σφάλματος που έχουν υποβληθεί κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτών και εμπίπτουν στις διορθούμενες κατά τα ανωτέρω εκτάσεις, δεν εξετάζονται και το τυχόν καταβληθέν ειδικό τέλος επιστρέφεται στον δικαιούχο.

Αιτιολογική έκθεση

Αναφορικά με το άρθρο 1, είναι απαραίτητο να δοθεί ικανός χρόνος, πρωτίστως, για να διορθωθούν από τις Διευθύνσεις Δασών τα πρόδηλα σφάλματα, που διαπιστώθηκαν μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών και αφορούν στη διόρθωση οποιασδήποτε, τεχνικού ή καταγραφικού χαρακτήρα εσφαλμένης απεικόνισης ή απόδοσης του περιεχομένου του δασικού χάρτη ή απόκλισης επί των υποβάθρων ή σε πράξεις της διοίκησης που δεν συμπεριελήφθησαν, τα οποία είτε παρεισέφρησαν και διέλαθαν των ελέγχων των οργάνων της Διοίκησης, είτε δημιουργήθηκαν εξαιτίας της αλλαγής των χρησιμοποιούμενων κατά την κατάρτιση του χάρτη υποβάθρων, διασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, το κύρος του περιεχομένου του δασικού χάρτη και την αξιοπιστία της Διοίκησης.

Ο χρόνος που χρειάζεται η Διοίκηση δεν πρέπει ωστόσο να θίγει το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) και για τον λόγο αυτό χορηγείται παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά έξι (6) μήνες από τη λήξη της.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) για τους δασικούς χάρτες που η ανάρτηση τους υλοποιείται εντός του 2021, παρατείνεται, από τη λήξη της, για έξι (6) μήνες. Η ως άνω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.

2. Διορθώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία πρόδηλου σφάλματος, όπως καθορίζονται στην παρ. Α της υπ’ αρ. 153394/919/12.4.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1366), υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες δύο (2) μήνες πριν από το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων της παρ. 1. Η ενσωμάτωση προδήλων σφαλμάτων εκτελείται με πράξη της οικείας Διεύθυνσης Δασών, η οποία δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Κατά των διορθώσεων επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3889/2010, εντός τής προθεσμίας της παρ. 1. Αν η διόρθωση αφορά σε κυρωμένο τμήμα του δασικού χάρτη, ανακαλείται η απόφαση κύρωσης για το τμήμα που διορθώνεται.

Αντιρρήσεις ή αιτήματα διόρθωσης προδήλου σφάλματος που έχουν υποβληθεί κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτών και εμπίπτουν στις διορθούμενες κατά τα ανωτέρω εκτάσεις, δεν εξετάζονται και το τυχόν καταβληθέν ειδικό τέλος επιστρέφεται στον δικαιούχο.

