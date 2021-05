Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας - Ρέτσος για τον κορονοϊό και τον τουρισμό (βίντεο)

Η ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας για την πορεία της πανδημίας και τους εμβολιασμούς, με τη συμμετοχή του προέδρου του ΣΕΤΕ.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, στην καθιερωμένη ενημέρωση των συντακτών, το απόγευμα της Τετάρτης, για την πορεία της πανδημίας και τους εμβολιασμούς.

