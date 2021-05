Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεανώ: Η νέα ψηφιακή βοηθός του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δίνει έγκυρες πληροφορίες για τον κορονοϊό.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» αξιοποίησαν τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, για να δημιουργήσουν μία διαλογική βοηθό (chatbot), τη Θεανώ, με στόχο να συμβάλει στην έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για τον κορονοϊό και τις εξελίξεις της πανδημίας.

Η Θεανώ κρατάει ενήμερους τους πολίτες, ώστε να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις με βάση τις οδηγίες των ειδικών, καθώς επίσης προσφέρει τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης των συμπτωμάτων, μειώνοντας τον άνευ λόγου πανικό. Παρέχει πληροφορίες για τα νέα κρούσματα και τους θανάτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Γνωρίζει για την πληρότητα σε ΜΕΘ και για τον αριθμό των εμβολιασμών στην Ελλάδα, ενώ απαντά σε πληθώρα συχνών ερωτήσεων, όπως από που ξεκίνησε ο κορονοϊός, πώς μεταδίδεται, ποια είναι η σωστή χρήση της μάσκας κλπ. Επιπλέον, η Θεανώ βρίσκει φαρμακεία σχεδόν σε όλες τις πόλεις-περιοχές της χώρας μας, ενώ με έξι απλές ερωτήσεις, σαν ένα μικρό διαγνωστικό τεστ, βοηθά τους χρήστες που έχουν συμπτώματα να αναγνωρίσουν αν υπάρχει πιθανότητα να είναι φορείς του κορονοϊού ή όχι.

Τα chatbots είναι διαλογικά προγράμματα, που εξυπηρετούν την επικοινωνία ανάμεσα σε άνθρωπο και υπολογιστή. Συνήθως χρησιμοποιούνται από εταιρείες για τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των πελατών, αν και πια υπάρχουν chatbots σχεδόν για τα πάντα, από παροχή ψυχολογικής υποστήριξης μέχρι παραγγελίες στο σούπερ μάρκετ. Τα διαλογικά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης ακολουθούν τεχνικές βαθιάς μάθησης, με αποτέλεσμα όσο τροφοδοτούνται με μηνύματα, τόσο περισσότερο μαθαίνουν. Με άλλα λόγια, γίνονται καλύτερα με την πάροδο του χρόνου και τη συμβολή των χρηστών τους.

Η Θεανώ (φέρει το όνομα μιας γυναίκας επιστήμονα της αρχαιότητας και Πυθαγορείου φιλοσόφου) είναι σε φάση δοκιμών και σύντομα θα τεθεί σε κανονική λειτουργία για το ευρύ κοινό. Επόμενο βήμα στην ανάπτυξη της είναι η τελειοποίηση της φωνητικής έκδοσής της, με σκοπό να είναι διαθέσιμη για όλους. Μπορείτε κανείς να συνομιλήσει με τη Θεανώ, συμβάλλοντας στην προσπάθεια βελτίωσής της, έτσι ώστε σύντομα να διατεθεί στο ευρύ κοινό.