Μητσοτάκης: Πρέπει να εμβολιαστούν όλοι οι υγειονομικοί

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο εμβολιαστικό κέντρο στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το ΜEGA εμβολιαστικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, που στεγάζεται στα κτίρια 13 και 15 της ΔΕΘ, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά τη επίσκεψή του στην Καλαμαριά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τον Διευθυντή του εμβολιαστικού κέντρου Κώστα Καρόζη και τους Διοικητές της 4ης ΥΠΕ Δημήτρη Τσαλικάκη και της 3ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μπογιατζίδη, ακολουθώντας την κίνηση των εμβολιαζόμενων. Πέρασε από τους χώρους αναμονής, τη γραμματεία, το εμβολιαστικό box και το ιατρείο βραχείας βοηθείας.

Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες που είχαν προγραμματίσει τον εμβολιασμό τους, με συνοδούς, με το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που απασχολείται στο κέντρο, αλλά και με μία υγειονομικό, η οποία του είπε ότι εμβολιάστηκε «από νωρίς» λόγω του επαγγέλματός της.

«Να στέλνουμε το μήνυμα και στους υγειονομικούς ότι όλοι πρέπει να εμβολιαστούν, εσείς πρέπει να το λέτε πρώτοι και δυνατά», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Πάντα, πρέπει, βέβαια», του απάντησε εκείνη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι με όσους συνομιλεί του λένε ότι η εκστρατεία εμβολιασμού «είναι μία ευχάριστη έκπληξη», καθώς αντανακλά ένα «οργανωμένο κράτος, ψηφιακό, και βέβαια όλοι τους υποδέχονται με χαμόγελο».

Ο κ. Καρόζης είπε μάλιστα στον Πρωθυπουργό ότι το κέντρο έχει ήδη συμπληρώσει 11 βιβλία εντυπώσεων, όπου έχουν καταγραφεί τα σχόλια των πολιτών, στα οποία αποτυπώνονται οι θετικές εντυπώσεις.

