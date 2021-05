Κοινωνία

Βαθρακογιάννης για Σχίνο: μεγάλη η φωτιά στα Γεράνεια Όρη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, από ξηράς και αέρος.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την φωτιά στον Σχίνο, επεσήμανε ότι «Είναι μεγάλη η φωτιά στα Γεράνεια Όρη», σημειώνοντας ότι «οι δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς από ξηράς και με την συμμετοχή εθελοντών».

Όπως τόνισε, συνολικά από αέρος, με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν για να επιχειρήσουν «4 πυροσβεστικά αεροπλάνα, τρία μικρότερα αεροσκάφη τύπου PZL, ένα ελικόπτερο του Στρατού και ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής για τον συντονισμό της επιχείρησης».

Όπως είπε ο κ. Βαθρακογιάννης, «τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Στέφανος Κολοκούρης».

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: συναγερμός για εξαφάνιση ανήλικων κοριτσιών

Καιρός: τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Πέμπτη

Φωτιά στον Σχίνο Λουτρακίου: ζημιές σε σπίτια και εκκένωση οικισμών (εικόνες)