Βριλήσσια: συγκλονίζει η ηλικιωμένη που χτύπησαν οι ληστές (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 για την επιστροφή μέσα σε λίγα 24ώρα, των κακοποιών που είχαν εισβάλλει στο σπίτι της προ ημερών. Τι θα κάνει μετά την απειλή τους ότι “θα επιστρέψουν”.

«Ακούω χτύπους και “χτυπάει” η καρδιά μου, φοβάμαι», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η 84χρονη Χαρίκλεια Βαρσαμίδου, η οποία έπεσε θύμα ληστείας δύο φορές, μέσα σε λίγες ημέρες, στο σπίτι της, στα Βριλήσσια.

«Οι αστυνομικοί πήγαν στον κάδο σκουπιδιών μήπως βρουν το πορτοφόλι μου και βρήκαν ένα κατσαβίδι μεγάλο που άνοιγαν τα σπίτια και τα γάντια. Με πήραν τηλέφωνο ότι το πορτοφόλι μου βρέθηκε στα Ιλίσια», είπε η κ. Βαρσαμίδου.

Όπως περιέγραψε, «είχαν έρθει ληστές την πρώτη φορά και μου είπε ο ένας «δεν τελειώσαμε, θα ξανάρθουμε». Προχθές, ενώ ετοιμαζόμουν να ξαπλώσω, μετά τα μεσάνυχτα, έσπασαν την πόρτα και ήρθαν τρεις αυτήν την φορά, ο ένας ίδιος με την προηγούμενη φορά. Σήκωσε το στρώμα, μου φώναζε «τα λεφτά σου», βρήκε το πορτοφόλι που ήταν άδειο και είπε στους άλλους «σπάστε τα όλα». Μου ρίχνουν μια και με έριξαν κάτω εδώ στο κρεβάτι και με χτύπησαν στην μέση και να τα αίματα».

Όπως προσέθεσε η άτυχη 84χρονη, «μόλις έφυγαν την δεύτερη φορά, μου λένε «δεν τελειώσαμε ακόμα. Τα χρυσαφικά σου;». Τους λέω δεν έχω χρυσαφικά, αλλά…»

Όπως είπε η ηλικιωμένη, από τον φόβο της, επειδή της είπαν ότι θα την «επισκεφθούν» για τρίτη φορά οι κακοποιοί, αφού θωρακίσει το σπίτι της, θα πάει να μείνει σε άλλο σπίτι, με συγγενείς της, για να αισθάνεται ασφαλής.

