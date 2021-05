Life

“Friends: The Reunion”: Το χορταστικό τρέιλερ (βίντεο)

Η αγαπημένη τηλεοπτική παρέα επιστρέφει και το νέο τρέιλερ θα προκαλέσει και δάκρυα.

Η επιστροφή των “Friends” είναι γεγονός και πλέον μετράνε μέρες για να δούμε την αγαπημένη τηλεοπτική παρέα να επιστρέφει.

Μετά το πρώτο τρέιλερ, που ήταν μια στιγμή μόνο …ένα άλλο, χορταστικό βγήκε στην κυκλοφορία από το HBO.

Στο νέο τρέιλερ συμπεριλαμβάνονται σκηνές από τα παλιά επεισόδια, τα νέα, αλλά και τα γυρίσματα.

Το νέο επεισόδιο θα προβληθεί στις 27 Μαΐου και μάλιστα, θα εμφανιστούν και δύο από τους παλιούς φίλους τους, η Τζάνις και ο Ρίτσαρντ!

Τα «Φιλαράκια» ολοκληρώθηκαν μετά από δέκα χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας και το τελευταίο επεισόδιο προβλήθηκε πριν από 17 χρόνια.