Απολογείται ο Γεωργιανός που συνελήφθη στον Έβρο

Τι απάντησε σε ερώτηση της Αστυνομίας για τη δολοφονία στα Γλυκά Νερά. Τα στοιχεία που τον "καίνε" στην υπόθεση με τη ληστεία στο Πικέρμι.

Σήμερα απολογείται ο 43χρονος που συνελήφθη στον Έβρο και σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκεται στη ληστεία σε σπίτι ηλικιωμένων στο Πικέρμι.

Αυτό που τον καίει είναι το DNA που βρέθηκε σε αντικείμενο στο σπίτι στο Πικέρμι. Ενώ ύποπτο θεωρείται το γεγονός ότι η απόπειρά του να διαφύγει εκτός συνόρων έρχεται 70 ολόκληρες ημέρες μετά τη ληστεία στο Πικέρμι, και λίγες ημέρες μετά το άγριο έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

Τα στελέχη της Ασφάλειας μάλιστα τον ρώτησαν να αποκαλύψει αν γνωρίζει κάτι για την δολοφονία της Καρολάιν και εκείνος φέρεται να απάντησε: “Αφήστε με να το σκεφτώ”.

“Εξ αρχής δεν ήταν ένας από τους υπόπτους για τη δολοφονία των Γλυκών Νερών. Θέλαμε, όμως, να τον εξετάσουμε, γιατί έχουμε μία εικόνα για τις διασυνδέσεις του. Ευελπιστούσαμε ότι θα μπορούσαμε να αντλήσουμε κάποια πληροφορία, αλλά ήταν ιδιαίτερα αρνητικός” τόνισαν στον ΑΝΤ1 αστυνομικές πηγές.

Τουλάχιστον 20 ληστείες, οι οποίες έχουν ίδιο τρόπο δράσης και έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών της Ασφάλειας. Μέσα από αυτή τη λίστα προσπαθούν να βρουν ομοιότητες, αλλά και τους δράστες.

Η ΓΑΔΑ πάντως διαψεύδει πληροφορίες που διακινούνται στα Μέσα, με πιθανούς υπόπτους στην υπόθεση του στυγερού εγκλήματος στα Γλυκά Νερά.

