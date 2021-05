Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ένταλμα για ληστείες κατά συρροή σε βάρος του Γεωργιανού

Εξετάζεται από τις αρχές ενδεχόμενη εμπλοκή του στο έγκλημα στα Γλυκά Νερά. Ο σύζυγος της Καρολάιν κλήθηκε για αναγνώριση.

Ένταλμα σύλληψης για ληστείες κατά συρροή εξέδωσε η 11η Τακτική Ανακρίτρια σε βάρος του 36χρονου Γεωργιανού, που συνελήφθη την Παρασκευή στον Έβρο με πλαστό διαβατήριο και εξετάζεται από τις αρχές ενδεχόμενη εμπλοκή του στο έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

Η δικαστική λειτουργός εξέδωσε χθες το ένταλμα που αφορά ληστείες αλλά και το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης και έτσι σήμερα ο 36χρονος αλλοδαπός θα μεταχθεί στα δικαστήρια, ώστε -αφού εκτελεστεί το ένταλμα- να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για την απολογία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί, ο 36χρονος που επιχείρησε να βγει από τη χώρα από τους Κήπους του Έβρου, φαίνεται να συμμετείχε μαζί με άλλα τέσσερα άτομα στη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού και της οικιακής τους βοηθού στις 7 Μαρτίου στο Πικέρμι. Οι δράστες της άγριας ληστείας είχαν δέσει και είχαν χτυπήσει τους τρεις κατοίκους του σπιτιού. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει βιολογικό υλικό του 36χρονου στον τόπο του εγκλήματος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αναφέρονται τα εξής:

«Συνελήφθη, χθες (17-5-2021) το απόγευμα στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 43χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου είχε σχηματισθεί δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και είχε εκδοθεί Ένταλμα Σύλληψης. Ο ανωτέρω κατηγορείται ότι την 5-3-2021, από κοινού με τέσσερις άγνωστους συνεργούς του, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κουκούλα τύπου full face, εισήλθαν σε μονοκατοικία στο Πικέρμι Αττικής, ακινητοποίησαν με τη χρήση σωματικής βίας ζεύγος ηλικιωμένων και την οικιακή βοηθό και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

Σημειώνεται ότι ο 43χρονος, μεσημβρινές ώρες της 14-5-2021, προκειμένου να εξέλθει από τη Χώρα, μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων, όπου συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων Έβρου, για κατοχή και χρήση πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου, πλαστογραφία και παράβαση της Νομοθεσίας περί αλλοδαπών-επιχείρηση παράνομης εξόδου από τη Χώρα.Ο 43χρονος, με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία απεστάλη συνοδεία στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης, όπου ορίσθηκε τακτική δικάσιμος.

Ακολούθως παραδόθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης, όπου και κρατείτο προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία επιστροφής στη Χώρα καταγωγής του. Απογευματινές ώρες της 17-5-2021 οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, όπου και συνελήφθη δυνάμει εντάλματος. Ο κατηγορούμενος έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για κλοπές, πλαστογραφίες και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών/Τμήμα Εκτελέσεως Ποινών, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση των συνεργών του και τη συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται».

Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με το έγκλημα στα Γλυκά Νερά

Ο Γεωργιανός αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε ανάμιξη στη ληστεία μετά φόνου της 20χρονης, που διαπράχθηκε ενώ ήταν δίπλα στο μωρό της, μέσα στο σπίτι τους, στα Γλυκά Νερά.

Ο 36χρονος, που μεταφέρθηκε χθες από τον Έβρο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και ανακρίνεται από αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, αλλά και του Τμήματος Διαρρηκτών, υποστηρίζει συνεχώς, με αδιάφορο ύφος, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι δεν έχει ιδέα για την εισβολή των τριών κακοποιών και τη δολοφονία της κοπέλας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν υπάρχει, έως αυτή την ώρα τουλάχιστον, κάποιο στοιχείο που να τον εμπλέκει στη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά η ανάκρισή του συνεχίζεται. Τον 36χρονο πρόκειται να δει από κοντά στην ΓΑΔΑ και ο σύζυγος της 20χρονης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μοιάζει με τον δολοφόνο της.

