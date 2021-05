Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Προσαγωγή υπόπτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας προσήχθη ενώ προσπαθούσε να περάσει τα σύνορα. Οι πρώτες πληροφορίες.

Ένας άνδρας που επιχείρησε να περάσει τα σύνορα από τον Έβρο προς την Τουρκία φέρεται να έχει προσαχθεί ως ύποπτο για τη δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.

Ο αλλοδαπός, προσπάθησε να περάσει με πλαστό διαβατήριο προς την Τουρκία και εμπλέκεται σε συμμορία που πριν από δύο μήνες είχε ληστέψει με χρήση βίας, ηλικιωμένους στο Πικέρμι.

Τα χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, που μετέδωσε την πληροφορία, ταιριάζουν με αυτά που έχει δώσει στις Αρχές ο 32χρονος σύζυγος της άτυχης μητέρας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. μεταβαίνει στην περιοχή για να προσάγει τον ύποπτο στην Αθηνά και να τον εξετάσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκάλη: Διάρρηξη σε μεζονέτα επιχειρηματία με μεγάλη λεία

Γεωργιάδης- Τουρισμός: Έρχεται γενναίο και επιστρεπτέο πρόγραμμα