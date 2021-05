Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: στο “μικροσκόπιο” ο Γεωργιανός που συνελήφθη στον Έβρο

Οι ομοιότητες της αιματηρής ληστείας στα Γλυκά Νερά με τη ληστεία στο Πικέρμι και η σχέση του Γεωργιανού με τις υποθέσεις. Στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια έχει πέσει το βάρος της έρευνας.

Τη σχέση που μπορεί να έχει ο 36χρονος, υπήκοος Γεωργίας, ο οποίος συνελήφθη στον Έβρο, με τη δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν εξετάζουν αξιωματικοί της Ασφάλειας.

Σε βάρος του υπάρχουν στοιχεία, που τον εμπλέκουν με μία ληστεία στο Πικέρμι στις αρχές του περασμένου Μαρτίου. Μία υπόθεση, που έχει ομοιότητες με την εισβολή στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών.

“Η ληστεία στο Πικέρμι παρουσιάζει κάποια κοινά χαρακτηριστικά, για αυτό και είναι μία από εκείνες, που είχαμε βάλει στο κάδρο των ερευνών μας, για την εξιχνίαση της δολοφονίας στα Γλυκά Νερά. Το πιο σημαντικό είναι η ιδιαίτερη βιαιότητα, που επέδειξαν οι δράστες. Χτύπησαν άσχημα τον 93χρονο και απαιτούσαν συνεχώς να τους αποκαλύψει πού είχε τις οικονομίες του” τονίζουν στον ΑΝΤ1 πηγές της Αστυνομίας. Και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες επέλεξαν μονοκατοικία, εισέβαλαν από παράθυρο, ήταν ιδιαίτερα βίαιοι και σέσμευσαν τα θύματά τους.

Ο 36χρονος μεταφέρεται στην Αθήνα. Πρώτα θα τον εξετάσουν αξιωματικοί από το Τμήμα Ληστειών και εάν προκύψει οποιαδήποτε εμπλοκή του με την υπόθεση των Γλυκών Νερών, τότε θα τον εξετάσουν και τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών.

Ένα μεγάλο βάρος της έρευνας έχει πέσει στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, εκεί όπου προσπαθούν να απομονώσουν δακτυλικά αποτυπώματα και βιολογικό υλικό από τους ληστές και δολοφόνους, που εισέβαλαν στη μεζονέτα της Καρολάιν. Στο “μικροσκόπιο” έχουν μπει τα ρούχα, η Ταινία συσκευασίας και το σχοινί, με τα οποία δέσμευσαν τον 33χρονο.

Οι αστυνομικοί αναλύουν καρέ καρέ και κάθε βίντεο που έχουν πάρει από την περιοχή των Γλυκών Νερών, στην προσπάθειά τους να διαπιστώσουν με ποιον τρόπο έφθασαν στο σημείο οι κακοποιοί, αλλά και πώς κατάφεραν να διαφύγουν.

Για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Ο Γιώργος Καλλιακμάνης μίλησε για τα λάθη που έκαναν οι δράστες, τονίζοντας ότι δεν ήταν επαγγελματίες. “Η παραμονή τους στο χώρο δημιουργεί θέματα που μπορεί να είναι εις βάρος τους. Επίσης, η άσκηση βίας αφήνει DNA” είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.