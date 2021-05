Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Αφροδίτη, ο Κρόνος και η έκλειψη Σελήνης (βίντεο)

Τι και ποιοι πρέπει να προσέχουν το επόμενο διήμερο. Για ποιους έρχονται θετικές εκπλήξεις. Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Λίτσα Πατέρα.

Για σταθεροποίηση σχέσεων και δημιουργία νέων σχέσεων έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό», επικαλούμενη την όψη της Αφροδίτης, που βρίσκεται στους Δίδυμους, με τον Κρόνο.

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής, μια άλλη, δυσαρμονική όψη πλανητών, πρέπει να αυξήσει το επίπεδο «συναγερμού» σε ότι αφορά τα παιδιά, τις επικοινωνίες και τις συναλλαγές.

Παράλληλα, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι αρχίζουν και γίνονται ορατά σημάδια από την επερχόμενη έκλειψη σελήνης, σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε ότι αφορά τις τοπικές και τις διεθνείς εξελίξεις.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα έκανε αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο:

