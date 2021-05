Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τους νέους φορείς του ιού που εντοπίστηκαν ανά περιοχή.

Για ακόμη μια μέρα, δεκάδες θάνατοι από τον κορονοϊό, προστέθηκαν στη σχετική μακάβρια λίστα. Ο αριθμός των διασωληνωμένων παρουσίασε μικρή μείωση

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.918 νέα κρούσματα, ενώ οι ασθενείς που κατέληξαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 54

Τα κρούσματα στην Αττική είναι 990, με τα 317 από αυτά να εντοπίζονταιο στο κέντρο της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 142 κρούσματα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

