Brooklyn Beckham: Ο γιος του David Beckham έκαψε το χέρι του

Πως έκαψε το χέρι του ο Brooklyn Beckham.

Ο Brooklyn Beckham αναρρώνει μετά από ένα κάψιμο στο χέρι του ενώ μαγείρευε.

Ο μεγαλύτερος γιος του David και της Victoria Beckham, 22 ετών, χρειάστηκε να δέσει με επίδεσμο το δεξί του χέρι μετά το κάψιμο, το οποίο συνέβη ενώ ετοίμαζε ένα γεύμα για αυτόν και την αρραβωνιαστικιά του, την Τρίτη.

«Ο σεφ κάηκε», έγραψε η αρραβωνιαστικιά του Nicole Peltz παράλληλα με την εικόνα, την οποία μοιράστηκε στις ιστορίες της στο Instagram.

