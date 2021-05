Life

Δικαστική δικαίωση για την οικογένεια Παντελίδη

Το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει η Μίνα Αρναούτη.

Δικαστική δικαίωση για την οικογένεια Παντελίδη, η οποία κέρδισε την αγωγή που είχε καταθέσει κατά της Μίνας Αρναούτη.

Η τελευταία μάλιστα πρέπει να πληρώσει σε κάθε μέλος της οικογένειας του Παντελή Παντελίδη, δηλαδή στους γονείς του, Σταύρο και Αθηνά και στα δύο του αδέρφια, Τριαντάφυλλο και Κωνσταντίνο, το ποσό των 2.000 ευρώ.

