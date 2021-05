Κοινωνία

Φωτιά στον Σχίνο - Βαθρακογιάννης στον ΑΝΤ1: Μέλημά μας να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές (βίντεο)

Τι είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής για την εξέλιξη της φωτιάς στην Κορινθία.

Στη ραγδαία αύξηση των ανέμων και τις διάσπαρτες εστίες απέδωσε την μεγάλη φωτιά στον Σχίνο ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο κ. Βαθρακογιάννης επικαλέστηκε και το "φτωχό οδικό δίκτυο" της περιοχής το οποίο δεν βοήθησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην αντιμετώπιση της φωτιάς το βράδυ της Τετάρτης.

Τόνισε, πάντως, πως εξ αρχής πρώτο μέλημα των πυροσβεστών ήταν να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και αυτό επετεύχθη με τις προληπτικές εκκενώσεις οικισμών. Ο κ. Βαθρακογιάννης υπογράμμισε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά ξεκίνησε απο καύση κλαδιών σε ελαιώνα.

Διευκρίνισε ότι το 112 δεν ενεργοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης καθώς στην περιοχή υπάρχουν ελάχιστες εξοχικές κατοικίες και λιγοστός κόσμος. Αντιθέτως ,ενεργοποιήθηκε σήμερα για να υποδείξει δρόμους διαφυγής μετα την εξπαλωση της φωτιάς σε μεγάλη ακτίνα.

Ως προς την εξέλιξη της φωτιάς μέσα στη νύχτα, με δεδομένους τους ισχυρούς ανέμους, σημείωσε πως το πρόβλημα είναι οι διάσπαρτες εστίες αλλά για την ώρα δεν απειλούνται οικισμοί.

