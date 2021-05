Πολιτική

Συνάντηση Δένδια - Σούκρι: Αισιοδοξία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Συνάντηση στο πλαίσιο της ελληνικής πρωτοβουλίας για εκεχειρία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι, συναντήθηκε στο Κάιρο, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας την Πέμπτη, στο πλαίσιο της ελληνικής πρωτοβουλίας για εκεχειρία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Νίκος Δένδιας δήλωσε:

«Είχα τη χαρά σήμερα να επισκεφθώ για άλλη μία φορά το Κάιρο - τέταρτη φορά νομίζω τους τελευταίους τρεις μήνες - και να έχω μία νέα συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον φίλο μου Σάμεχ Σούκρι.

Συζητήσαμε για την ευρύτερη κατάσταση στην περιοχή. Είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για τις επαφές μου με τον Gabi Ashkenazi, τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, με τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό, και με τον Ayman Safadi, τον Ιορδανό Υπουργό Εξωτερικών στο Αμμάν προχθές.

Ο ίδιος με ενημέρωσε για τις δικές τους - του Προέδρου Σίσι και του ιδίου - επαφές στο Παρίσι και για τις προσπάθειες που καταβάλλει η αιγυπτιακή πλευρά για την κατάπαυση του πυρός.

Εκφράζω συγκρατημένη αισιοδοξία ότι σύντομα θα έχουμε θετική κατάληξη ώστε να μπορέσει να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.»

