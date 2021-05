Παράξενα

Απίστευτο: Ακρωτηριασμός λάθος ποδιού ασθενή! (βίντεο)

Ένα τρομακτικό ιατρικό λάθος έγινε στην Αυστρία. Σε κατάσταση-σοκ o άτυχος άνδρας. Η κλινική ζήτησε δημόσια “συγγνώμη”.

Γιατροί στο Φράισταντ της Αυστρία υπέπεσαν σε ένα απίστευτο σφάλμα: ακρωτηρίασαν το λάθος πόδι ασθενή! Λίγο πριν ο άτυχος άνδρας οδηγηθεί στο χειρουργείο, ένας γιατρός “σημάδεψε” το υγιές πόδι, το οποίο ακρωτηριάστηκε.

Πέρασαν αρκετές ώρες για να γίνει αντιληπτό το τρομακτικό λάθος από τους γιατρούς.

Η κλινική έδωσε συνέντευξη Τύπου για να εξηγήσει τα… ανεξήγητα και ζήτησε δημόσια “συγγνώμη”.

Ο άτυχος 82χρονος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και έχει υποστήριξη ψυχολόγων, ενώ θα πρέπει να υποβληθεί σε νέο χειρουργείο για να ακρωτηριαστεί και το άλλο πόδι του.

