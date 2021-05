Κοινωνία

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: μάχη σε διάσπαρτα μέτωπα (εικόνες)

Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. Στη μάχη 12 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ελπίδες από την εξασθένιση των ανέμων. Έχουν καεί πάνω από 40.000 στρέμματα.

Βελτιωμένη κάπως, συγκριτικά με χθες το βράδυ, είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται για δεύτερο 24ωρο στα Γεράνεια Όρη, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Ολονύχτια ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας απογειώθηκαν συνολικά 12 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα που συνδράμουν από αέρος για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, έχουν ήδη καεί πάνω από 40.000 στρέμματα, ενώ πολλές κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές και κάποιες εξ αυτών έχουν καταστραφεί, αλλά πρόκειται κυρίως για εξοχικές κατοικίες, μακριά από τον αστικό ιστό. «Οι δυνάμεις πυρόσβεσης κέρδισαν το στοίχημα παρά τις ριπές, τα 8 μποφορ και τους στροβιλισμούς. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα ήταν ολέθρια» τόνισε.

Αυτή την ώρα, οι μεγάλες εστίες της πυρκαγιάς είναι στις περιοχές Χάνι Δερβένι, Αιγερούσες και Ντουράκος, έξω από το Αλεποχώρι, ενώ παραμένει μεγάλο το μέτωπο της φωτιάς. Οι εστίες της παραμένουν πολλές και ενεργές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις αντιμετωπίζουν δραστικά. Όσον αφορά τους ανέμους κόπασαν και είναι πλέον γύρω στα 4 μποφόρ.

Αυτή την ώρα επιχειρούν στην περιοχή 278 πυροσβέστες με 89 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, το ειδικό μηχανοκίνητο της Πυροσβεστικής, το κινητό επιχειρησιακό κέντρο "Ολυμπος", 12 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα που κάνουν συνεχώς ρίψεις νερού, καθώς και 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, ως συντονιστικό. Ταυτόχρονα, στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και μηχανήματα έργου. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συντονίζει ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής, Στέφανος Κολοκούρης τόνισε στον ΑΝΤ1: «το πιο δύσκολο σημείο που εστιάζουμε και όλες οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται στην περιοχή Χάνι», ενώ όπως σημείωσε «η φωτιά έχει «πέσει» σε μια χαράδρα και προσπαθούμε να την περιορίσουμε, με την βοήθεια των εναέριων μέσων που θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, που εξασφαλίζουν και την ψυχολογική στήριξη στον πυροσβέστη να φοβάται λιγότερο για να κάνει αυτό που ξέρει, όταν η φωτιά γίνεται πιο επιθετική».

«Η φωτιά στο δάσος και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Παραμένουμε ανήσυχοι, διότι και χθες το πρωί θεωρούσαμε ότι θα υπάρξει καλή εξέλιξη, αλλά λόγω των ανέμων αυτό δεν έγινε», είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Μεγαρέων για την πυρκαγιά που μαίνεται στα Γεράνεια Όρη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της φωτιάς καθώς δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο και ήδη έπεσαν στη μάχη τα εναέρια μέσα. “Η έκταση της πυρκαγιάς είναι μεγάλη, ξεπερνά τα 20.000 στρέμματα και έχει εξελιχθεί στον ευρύτερο ορεινό όγκο της δυτικής Αττικής, στα όρια με την Κορινθία” πρόσθεσε.

«Μόνο αμέλεια νομίζω δεν ήταν που προξένησε αυτή η πυρκαγιά, με δέκα μποφόρ στις εννέα και μισή το βράδυ», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Αναστάσιος Γκιόλης, Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, ο οποίος έκανε λόγο για υπεράνθρωπη προσπάθεια των δυνάμεων που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται, ότι η πυρκαγιά που ξεκίνησε αργά το βράδυ της Τετάρτης από τον Σχίνο Λουτρακίου Κορινθίας, από καύση κλαδιών σε ελαιώνα.

