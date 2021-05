Τεχνολογία - Επιστήμη

Microsoft: η ημερομηνία λήξης του Internet Explorer

Μετά από σχεδόν 27 χρόνια ζωής δεν θα εμφανιστεί ξανά στις εκδόσεις των Windows 10.

Το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο Internet Explorer θα «εκπνεύσει» του χρόνου μετά από σχεδόν 27 χρόνια ζωής και δεν θα εμφανιστεί ξανά στις εκδόσεις των Windows 10 μετά τις 15 Ιουνίου του 2022, σύμφωνα με τη Microsoft. Η διακοπή της υποστήριξής του σημαίνει, επίσης, ότι η εταιρεία δεν θα κυκλοφορεί περιοδικές αναβαθμίσεις ασφαλείας για τον Explorer.

Ο κάποτε άκρως δημοφιλής browser είχε εμφανιστεί το 1995 μαζί με τα Windows 95 και μεταξύ 2000-2005 είχε μερίδιο αγοράς 90% έως 95% παγκοσμίως. Ο Internet Explorer -που έχει φθάσει πια στην 11η έκδοσή του- είχε αρχίσει να χάνει έδαφος στο τέλος της δεκαετίας του 2000 μετά την εμφάνιση του Google Chrome, ο οποίος ξεπέρασε τον Internet Explorer για πρώτη φορά το 2012. Σύμφωνα με την εταιρεία Statcounter, τον Απρίλιο του 2021 ο Chrome είχε παγκόσμιο μερίδιο αγοράς περίπου 67% έναντι 11% του Mozilla Firefox, 7% του Internet Explorer, 5% του Safari της Apple και 4% του Edge.

Η Microsoft διευκρίνισε ότι ο αντικαταστάτης του Explorer, το πρόγραμμα Microsoft Edge, που πρωτοεμφανίστηκε το 2015 μαζί με τα Windows 10, έχει μία δυνατότητα συμβατότητας με τον Internet Explorer, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί, επιτρέποντας στους χρήστες να «φορτώνουν» παλαιές ιστοσελίδες.

Η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε, επίσης, πρόσφατα ότι θα αλλάξει και μάλιστα με «δημοκρατικές» διαδικασίες ακόμη ένα ιστορικό χαρακτηριστικό της, την εξ ορισμού (default) γραμματοσειρά, που είναι η Calibri σε όλα τα προϊόντα της από το 2007. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκάλεσε τους χρήστες όλου του κόσμου να ψηφίσουν για τη νέα προτιμώμενη γραμματοσειρά και η αποδεδειγμένα πιο δημοφιλής θα αντικαταστήσει την Calibri.

