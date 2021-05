Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Όπεν Λιόν: εμφατική νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση. Ποιος είναι ο αντίπαλος του στα ημιτελικά.

Στα ημιτελικά του "Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon" προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας νίκησε με 6-3, 6-4 τον Ιάπωνα (Νο60) Γιοσιχίτο Νισιόκα σε 67 λεπτά αγώνα και θα βρεθεί για 6η φορά στην τετράδα ενός τουρνουά για το 2021.

Αντίπαλος του Τσιτσιπά στους «4» θα είναι ο Λορέντσο Μουζέτι, το Σάββατο (22/5), σε ένα "repeat" του ημιτελικού του Ακαπούλκο (Μάρτιος 2021). Τότε, ο Στέφανος είχε επιβληθεί άνετα στα δυο σετ και είχε προκριθεί στον τελικό του 500αριου τουρνουά στο Μεξικό.

Ο Νο2 του ταμπλό και Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, Στέφανος Τσιτσιπάς, κέρδισε 40/48 πόντους πίσω από το σερβίς του, δεν θορυβήθηκε ποτέ από τον βραχύσωμο Ιάπωνα και με περίσσια άνεση πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του θεσμού. Είχε δε ένα μπρέικ σε κάθε σετ, αξιοποιώντας 2/5 ευκαιρίες για μπρέικ.

Ο "Tsitsifast" είχε επικρατήσει στην πρεμιέρα του Όπεν της Λιόν του Αμερικανού Τόμι Πολ με 6-1, 6-4 και σήμερα (21/5) πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του χωρίς απώλεια σετ. Στα πρώτα δυο ματς που έχει δώσει στη Λιόν ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έχει χάσει συνολικά 12 γκέιμς (μ.ο. έξι ανά ματς).

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: εμβολιασμός παιδιών άνω των 16 ετών και στην Ελλάδα

Φόρος ακινήτων: παράταση για την υποβολή δηλώσεων

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: Αναζωπύρωση στα Μέγαρα, εκκένωση οικισμού