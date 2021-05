Οικονομία

Lockdown: αποζημίωση σε επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές λόγω τοπικών μέτρων

Περισσότερες από 1,300 επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές τα Χριστούγεννα λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, αποζημιώνονται άμεσα.

Σε 1.773 ανέρχονται οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που αξιολογήθηκαν θετικά και θα λάβουν ενίσχυση από το πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID 19».

Για τις πρώτες 1.333 απ’ αυτές δρομολογείται ήδη η πληρωμή τους με το συνολικό ποσό των 4 εκατ. ευρώ καθώς υπεγράφη η σχετική Απόφαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό, κ. Γιάννη Τσακίρη

Για τις υπόλοιπες 440 και για όσες από τις 778 αιτήσεις, που απομένουν να αξιολογηθούν από τις 2.778 αιτήσεις που υποβλήθηκαν συνολικά μέχρι τώρα (η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 25 Μαΐου), εγκριθούν, θα δρομολογηθεί η πληρωμή τους από τον Ιούλιο και μετά καθώς η εκταμίευση της χρηματοδότησης έχει κατανεμηθεί στο Β’ και Γ’ τρίμηνο του 2021.

Για τις επιχειρήσεις που η αίτησή τους έχει απορριφθεί, 227 μέχρι τώρα, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προωθεί τροποποίηση της πρόσκλησης με παράταση προθεσμίας μέχρι τα μέσα Ιουνίου, ώστε να δοθεί δεύτερη ευκαιρία υποβολής για τέτοιες περιπτώσεις καθώς έχει παρατηρηθεί ότι οι απορρίψεις οφείλονται στην πλειονότητά τους σε λάθη στην υποβολή ή σε τεχνικά ζητήματα που δύνανται να διορθωθούν. Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η καταβολή της ενίσχυσης προγραμματίζεται με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης στις αρχές Ιουλίου.

Η δράση έχει προϋπολογισμό 8 εκατ. ευρώ και είναι διαστασιολογημένη για 2.660 επιχειρήσεις. Συνεπώς, από τη μέχρι τώρα πορεία υλοποίησής της διαφαίνεται ότι ο προϋπολογισμός της μέχρι στιγμής επαρκεί για το σύνολο των επιχειρήσεων που θα αιτηθούν ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι στην αξιολόγηση τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας στην υποβολή αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα.

