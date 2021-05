Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου για κορονοϊό: υπάρχει μείωση του ιικού φορτίου, αλλά όχι η επιθυμητή

Τι είπε για την αξιοπιστία των self test και τις περιοχές με επιβαρυμένα επιδημιολογικά δεδομένα.

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων της πανδημίας, τόνισε ότι υπάρχει μια σαφής ύφεση στο ιικό φορτίο η οποία υπολογίζεται στο 5%, αλλά δεν είναι η επιθυμητή.

‘όπως είπε χαρακτηριστικά, από το Πάσχα και μετά δεν συνεχίστηκε με τους ίδιους ρυθμούς η μείωση των κρουσμάτων που είχε καταγραφεί για 3 εβδομάδες πριν από το Πάσχα κι αυτό δημιουργεί προβληματισμό.

Οι περιοχές στις οποίες το ιικό φορτίο είναι υψηλό, πέρα από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, είναι η Αιτωλοακαρνανία, η Λάρισα, η Μαγνησία και η Ξάνθη.

Ο μέσος όρος ηλικίας των πολιτών με κρούσματα είναι τα 39 έτη, ενώ την περασμένη εβδομάδα, ο 1 στους 3 νέους ασθενείς ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 20 -40 ετών.

Η κυρία Παπαευαγγέλου εστίασε στην χρησιμότητα των self test. Την περασμένη εβδομάδα, μέσω αυτών εντοπίστηκαν 6.500 κρούσματα σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, ενώ συνολικά από τις 8 Απριλίου μέσω των self test, έχουν βρεθεί περισσότερα από 19.000 κρούσματα.

Επίσης μειώνονται και οι νέες εισαγωγές σε νοσοκομεία και χθες για πρώτη φορά ήταν λιγότερες από 300 σε όλη την Ελλάδα. Ο μέσος όρος ηλικίας των νέων ασθενών που εισάγονται σε νοσοκομεία είναι τα 60 έτη.

Τέλος και μεταξύ άλλων, η κυρία Παπαευαγέλου προέβλεψε ότι την επόμενη εβδομάδα θα καταγραφεί μείωση τόσο στον αριθμό των διασωληνωμένων, όσο και στον ημερήσιο αριθμό θανάτων.

